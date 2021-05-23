Yerli Aşı Antikor Oranıyla Büyük Başarıya İmza Attı

Yerli aşı antikor oranı belli oldu. Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen aşının faz 2 çalışmalarında gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştu.

Yerli Aşı Antikor Oranı Yüzde 100

Gönüllü olarak iki doz aşı olduğunu belirten Hürriyet yazarı Musa Kesler, plasebo yani boş aşı yapılan yaklaşık 50 kişinin içinde olduğunu ifade etti. Mart ayında başlayan süreçte her hafta Kayseri'ye gidip aşı sonrası antikor seviyesinin tespit edilmesi için kan verdiğini söyleyen Kesler, kısa süre önce bu sürecin de tamamlandığını belirtti.

Söz konusu sürecin tamamlanmasının ardından hazırlanan rapor Sağlık Bakanlığına gönderildi. Murat Kesler'in yazısına göre ERÜ bünyesindeki ERAGEM ile İKUM tarafından geliştirilen aşının faz 2 çalışmalarına katılan 250 gönüllünün tamamında antikor oluştu. Yerli aşı antikor oranı ile umut verdi. Resmi açıklamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

ERAGEM ile İKUM tarafından geliştirilen aşının faz 3 çalışmaları bu ayın sonunda başlayacak. Aşı adayının koronavirüse karşı ne kadar koruma sağladığı faz 3 aşamasının tamamlanması ile brilikte belli olacak. Üçüncü aşamanın yaklaşık 10 bin gönüllü ile ulusararası düzeyde yapılacağı tahmin ediliyor.

Faz 3 çalışmalarında olumlu bir sonuç elde edildiği takdirde yerli aşıya acil kullanım onayı verilebilecek. Faz 3 aşamasından da umutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Umuyoruz ki yıl sonunda Türkiye aşısına kavuşacak ve insanlarımız yaşamlarına kaldığı yerden devam edecek" şeklinde konuştu.

Yerli Aşının Faz 3 Aşamasında Sinovac Aşısı Kullanılacak

Yerli koronavirüs aşısının faz 3 aşamasına katılan gönüllülerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise plasebo yani boş aşı yerine CoronaVac aşısı uygulanacak. Böylece yerli aşının etkinliğinin yanı sıra inaktif bir aşı olan Sinovac aşısı ile karşılaştırma yapılabilecek.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: