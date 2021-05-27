Kayseri'deki Yerli Aşı Merkezinin Bilgisayarları Çalındı

Yerli aşı bilgisayarları çalındı, aşı verileri tehlikede mi? Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (ERAGEM) bilgisayarları çalındı. Merkezdeki yetkililere ait olan dört bilgisayarı çalan suçlu, detaylı bir operasyonla yakalanmış durumda.

Son birkaç yıldır Covid-19'a karşı yerli aşı çalışmaları yürütmesiyle bilinen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) güne şok eden bir haberle başladı. ERAGEM'de aşı çalışmalarının ve aşı verilerinin yer aldığı 4 dizüstü bilgisayarın çalındığı aktarıldı.

Yerli aşı bilgisayarları çalındı: Aşı verileri tehlikede mi?

Türkiye'deki insan denemelerine ilk geçen nokta olarak ön plana çıkan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, geçtiğimiz Pazar günü dört bilgisayarın çalınmasıyla çalkalandı. Hırsızlık şüphelisinin görüntüleri merkezin güvenlik kamerasına yakalanırken, polisler detaylı bir soruşturma başlatarak suçluyu yakaladı.

ERAGEM yetkililerine teslim edilen bilgisayarların içerisinde hem Covid-19 aşı verileri hem de insanlı denemelerin sonuçlarının yer aldığı ifade edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan kapsamlı araştırma sonucunda yakalanan şüpheli, merkezdeki çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karışmaya çalıştı.

Geçtiğimiz Pazar günü ERAGEM binasına giren ve boşta duran dört bilgisayara gözünü diken zanlı, kısa sürede gözden kayboldu. Fakat ERAGEM personelinin ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hırsızlık olayını araştıran Kayseri polisi, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden şüpheliyi belirleyip yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlığın yaşanmasından yaklaşık dört saat sonra şüpheliyi yakalayan polisler, ERAGEM'deki bilgisayarlarda herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Bilgisayarlar, merkez yetkililerine teslim edilirken, ismi açıklanmayan şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'deki aşı çalışmaları da son hız devam ediyor. ERAGEM ile İKUM tarafından geliştirilen aşının faz 3 çalışmaları bu ayın sonunda başlayacak. Aşı adayının koronavirüse karşı ne kadar koruma sağladığı faz 3 aşamasının tamamlanması ile brilikte belli olacak. Üçüncü aşamanın yaklaşık 10 bin gönüllü ile ulusararası düzeyde yapılacağı tahmin ediliyor.

Faz 3 çalışmalarında olumlu bir sonuç elde edildiği takdirde yerli aşıya acil kullanım onayı verilebilecek. Faz 3 aşamasından da umutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Umuyoruz ki yıl sonunda Türkiye aşısına kavuşacak ve insanlarımız yaşamlarına kaldığı yerden devam edecek" şeklinde konuştu.