Yerli Aşı Çalışmaları Ne Durumda? Bakan Varank'tan Açıklama

Yerli aşı çalışmaları ne durumda? Türkiye'de koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Vaka sayılarında yeniden artış yaşanırken aşı konusunda da önemli bir aşamaya gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı açıklaması yaptı.

Yerli Aşı Çalışmaları Ne Durumda?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"(Burundan uygulanan aşı) ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin altyapı, bilimsel beceri ve akademik tecrübelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor.

(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."

Bakan Varank, ayrıca intranazal yerli aşının nisan ayında insanlı denemelere başlamış olacağını duyurdu.

Fahrettin Koca yerli aşı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda "Nisan'da faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" cümlelerine yer vermişti. Türkiye genelinde koronavirüse karşı toplamda 17 aşı çalışması yürütülmekte.

Yerli Aşı Çıkış Tarihi Duyurulmuştu

Geçtiğimiz haftalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada yerli aşı ile ilgili şunları söylemişti:

"Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak. 3 aşı adayımız TİTCK’a başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Bu süreç uzun sürecek, dünyada aşı savaşları var, fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek bu salgınla mücadelede çok önemli bir başarı olacağını biliyoruz. Diğer ülkelerle de bunu paylaşmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Koronavirüs Belirtileri

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar:

Ateş

Titreme

Öksürük

Nefes Darlığı

Yorgunluk

Kas ve Vücut Ağrısı

Baş Ağrısı

Tat ya da Koku Kaybı

Boğaz Ağrısı

Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

Mide Bulantısı ya da Kusma

İshal

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz.