Yerli Aşı Çalışmalarında Yeni Gelişme

Yerli aşı çalışmaları hakkında yeni bilgi geldi. Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşı çalışmaları da sürüyor. Ülkemizde Çin aşısı olarak bilinen Sinovac şirketinin üretmiş olduğu CoronaVac isimli aşı vatandaşlara yapılmaya başlandı. Aşılama sürerken Türkiye kendi aşısını üretmek için son sürat aralıksız çalışmalar yapıyor.

Yerli Aşı Çalışmaları Hakkında Son Durum Paylaşıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Ünviersitesi'nin birlikte yürüttüğü yerli aşı çalışmasında kritik bir aşamaya geçildiği aktarılıyor. Yerli aşının hayvan deneylerinin tamamlandığı ve sonuçların başarılı olduğu açıklandı. Hayvanlarda aşı sonrası antikor oluştuğu paylaşıldı.

NTV'nin haberine göre, yerli aşı için Faz 1 çalışması başvurusu yapıldı. Aşı insan deneyleri için gün saymakta. Yapılan açıklamalara göre Mart ayı sonu itibari ile insan deneylerine başlangıç yapılabilir. Faz 1'in ardından Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının olacağı duyuruldu.

Türkiye genelinde koronavirüse karşı toplamda 17 aşı çalışması yürütülmekte. Şu anda Faz 2 çalışmasını sadece Erciyes Üniversitesi yapıyor. Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nde Faz 1 çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Fahrettin Koca yerli aşı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda "Nisan'da faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" cümlelerine yer vermişti.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar:

Ateş

Titreme

Öksürük

Nefes Darlığı

Yorgunluk

Kas ve Vücut Ağrısı

Baş Ağrısı

Tat ya da Koku Kaybı

Boğaz Ağrısı

Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

Mide Bulantısı ya da Kusma

İshal

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.