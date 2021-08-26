Yerli Aşı TURKOVAC Gönüllülere Uygulanmaya Başlandı!

Yerli aşı TURKOVAC, faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesinde gönüllülere uygulanmaya başlandı. Peki, TURKVOAC faz 3 çalışmalarına nasıl gönüllü olunur? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türk bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC isimli aşının Kayseri Şehir Hastanesinde gönüllülere uygulanmaya başlandığı duyuruldu. AA'daki habere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, gönüllülerin aşıya yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade etti.

600'den fazla gönüllünün olduğunu ve bu sayının daha da artacağını düşündüklerini belirten Prof. Dr. Çelik, çalışmanın TÜSEB tarafından yürütüldüğünü ve desteklendiğini söyledi. Faz 3 çalışmasının tamamen dünyanın çalışma st andartlarına uygun bir şekilde yürütüleceğini ifade eden Prof. Dr. Çelik, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti:

"Ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşıyı inaktif aşı olan Sinovac ile kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da Sinovac'ın etkinliğini bununla karşılaştırmış olacağız."

Yerli Aşı TURKOVAC Faz 3 Çalışmalarına Gönüllü Nasıl Olunur?

Gönüllülerin E-Nabız sistemi üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Bozbay, TURKOVAC'ın uygulanmasında gönüllülerde iki önemli kriter aradıklarını söyledi.

Dr. Bozbay, "Aşı çalışmasına katılmak için aradığımız en önemli iki özellikten birincisi koronavirüs geçirmemiş olması, ikincisi herhangi bir koronavirüs aşısı olmamış olmak" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Onun dışında alerji durumu, kronik hastalıkların öyküsü, ilaç kullanımı gibi durumlar ilk vizitemizde hemşire ve doktorlar tarafından değerlendirilip, kişinin çalışmaya uygunluğu belirlenmiş oluyor."

Aşı uygulanan gönüllüleri 6 gün boyunca telefon ile arayarak takip ettiklerini belirten Dr. Bozbay, 28. günde ikinci dozu uyguladıklarını ifade etti.

Delta Varyantına Karşı En Savunmasız Kişiler Açıklandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, geçtiğimiz günlerde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Delta'ya karşı en savunmasız kişilerin aşıları tamamlanmamış kişiler olduğunu belirtmişti.

Aşıların hala varyantlara karşı etkinliğini koruduğunu belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, "Delta varyantı karşısında en savunmasız kişilerin aşıları tamamlanmamış kişiler olduğu bildirilmektedir. Aşılar bizleri koronavirüse karşı etkin biçimde korumaktadır. Aşıları tamamlanmış kişilerin hastaneye yatış, hastalığı ağır geçirme ve virüs nedenli ölüm riski, aşısız kişilere göre anlamlı ölçüde düşüktür" sözlerini kullanmıştı.