Prof. Dr. Yıldız: Yerli Aşımız Sinovac'tan Daha Etkili

Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Türkiye'de geliştirilemekte olan Turkovac aşısı hakkında bazı dikkat çekici verileri kamuoyu ile paylaştı. Söz konusu verilere göre yerli aşımız Turkovac, Sinovac'tan daha etkili bir yapıya sahip.

Turkovac, Sinovac'tan Daha Etkili

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile geliştirilen Turkovac, şu anda Faz-3 aşamasındaki denemelerine devam ediyor. Şimdiye kadarki veriler hakkında bazı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim aşımız inaktif bir aşı. Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak biz yaptığımız Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer. Biz önümüzdeki hafta özellikle Kayseri'de yaşayan, aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Kendi yerli aşımızla, aşılanmalarını tavsiye edeceğiz. Faz-3 çalışmalarımız erken başlasaydı bugün yerli aşımızın çok iyi yerlerde olduğunu söylüyor olacaktık ama maalesef Faz-3'e yeni başlıyoruz. Umarım bütün dünyaya iyi bir alternatif olacak aşımız elimizde olur. Biz Kayseri' de aşının sahibi üniversite olarak var gücümüzle vatandaşları aşı olmaları için buraya davet edeceğiz."

Aşıların Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon Bölgesinde Ağrı

Enjeksiyon Bölgesinde Kızarlıklık

Enjeksiyon Bölgesinde Şişme

Düşük Dereceli Ateş

Yorgunluk

Kas Ağrısı

Baş Ağrısı

Titreme

İshal

Dünya genelinde kullanılmakta olan aşıların yaygın yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, düşük dereceli ateş, genel yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, titreme ve ishal yer alıyor. Bu belirtiler hastaların tamamında gelişmiyor ve genellikle birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkıyor.

Bu yan etkilerin haricinde ciddi advers reaksiyonlarının gelişme ihtimali yalnızca yüzde 0,4 olarak kayda geçiyor. Yani her iki yüz elli uygulamadan yalnızca birinde ciddi bir yan etki görülebiliyor ve bu yan etkilerin neredeyse tamamı, hastane ortamında kolaylıkla önlenebiliyor.