Yerli Aşının Faz 3 Çalışması İçin Kritik Karar!

Yerli aşının faz 3 aşaması ile ilgili önemli bir karar alındı. Alınan karara göre faz 3 çalışmasında plasebo yani boş aşı yerine Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı kullanılacak.

Yerli Aşının Faz 3 Aşamasında Sinovac Aşısı Kullanılacak

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen aşının faz 3 çalışması bu ayın sonunda başlayacak.

Yerli koronavirüs aşısının faz 3 aşamasına katılan gönüllülerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise plasebo yani boş aşı yerine CoronaVac aşısı uygulanacak. Böylece yerli aşının etkinliğinin yanı sıra inaktif bir aşı olan Sinovac aşısı ile karşılaştırma yapılabilecek.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, yapılan bu çalışmanın normal bir şey olduğunu ifade etti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Biz neticede Sinovac benzeri bir inaktif aşı yapıyoruz. Başka bir inaktif aşı ile karşılaştırmak kabul edilebilir bir yöntem. Hatta elinizde aşı var ise bir gruba da Biontech aşısı verebilirsiniz. Faz-3 çalışmalarında on binlerce vaka kullanmak zorundasınız, her gruba 30-40 bin aşı uygulamanız lazım. Vaka sayısının azalması güvenilirliğini azaltır."

Yeni çıkan bir aşının plasebo ile karşılaştırılması gerektiğini düşünen Prof. Dr. Ceyhan, "Yani bir aşı geliştirdiniz ve ilk defa kullanılacak. Burada sizin önce ispatlamanız gereken bu aşının etkin olup olmadığı" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Biz önce yeni çıkmış bir üründe plasebo ile yapılmış çalışmaları tercih ederiz. Çünkü etkinliği bilinmiyor ancak bir süre kullandıktan sonra 'Sinovac mı etkili bu mu etkili, etki farkı var mı' diye merak ediyorsak Sinovac ile karşılaştırarak bir çalışma yaparız" sözlerini kullandı ve şu şekilde devam etti: