Yerli ATM'ler Türkiye Dışında 5 Ülkede Kullanılıyor

ATM’ler günümüzde sadece para çekme ve yatırma işlemlerinin dışında birçok farklı işlemde de kullanılabiliyor. Ülkemizde ise yerli bir ATM henüz kullanıma sunulmadı. Ülkemizdeki tüm bankalar yurt dışı merkezli finans teknolojisi üreten şirketleri tercih ediyorlar. Bu duruma son vermek isteyen Elektronet şirketi, yerli ATM'sini Türkiye dahil birçok yeni ülkede kullanıma sunmak istiyor.

Mehmet Kaptana tarafından kurulan Elektronet firması, gemilerin radar sistemlerini bilgisayara aktarma çalışmaları üzerine ortaya çıktı. Birçok alanda faaliyet gösteren Elektronet firması, Kocaeli Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan Mehmet Kaptana tarafından bu kadar geliştirildi. Günümüzde ise radar sektöründen finans sektörüne yönelen bu şirket onlarca ülkeye ihracat yapıyor.

Yerli ATM'lerimiz 5 ülkede yaygın olarak kullanılıyor

Yaklaşık 10 yıldır finans sektöründe teknolojiler geliştiren Elektronet firması, görevi sadece para çekmek ve yatırmak olmayan gelişmiş ATM'ler üretti. Bu ATM'ler ülkemizde çok yaygın olmasa da 5 ülkede ve 800'e yakın noktada hizmet veriyor. Yerli üretim olan ATM'ler ehliyet çıkarma, vergi ödemeleri yapma, döviz bozdurma ve seyahat kartı doldurma işlemleri başta olmak üzere 140'a yakın işlemi sorunsuz olarak yapabiliyor. Elektronet firmasının kurucusu Mehmet Kaptana, yerli ATM projesine 20 milyon dolar yatırım yapıldığını ve bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin ATM operatörü olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yerli ATM Türkiye'de değil yurt dışında kullanılıyor!

AA'ya konuşan Mehmet Kaptana, ilk yerli ATM'yi yaptıklarını fakat bu yerli ATM'nin Türkiye dışında kullanıldığını üzülerek açıkladı. Yerli ATM, Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, Mısır, İngiltere ve ABD'de yaklaşık 800 noktada hizmet veriyor. Elektronet şirketinin kurucusu Mehmet Kaptana yerli ATM'nin en çok ülkesinde yani Türkiye'de kullanılmasını istiyor. Bunun için sürekli çalışacaklarını açıklayan şirketin kurucusu, Elektronet olarak 2020 yılına kadar sertifikalı altın veren yerli ATM'yi de üreteceklerini iddia etti.