Yerli Beyin Projesi Büyük Dikkat Çekiyor: İşte Merak Edilenler

Uzun bir süredir bahsi geçen yerli beyin projesi sonunda tamamlandı. Türkiye'nin yerel işletim sistemi olarak da bilinen bu yeni proje ile birlikte birçok alanda entegrasyon daha hızlı sağlanabilecek. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

TÜBİTAK BİLGEM'in kendi bünyesinde geliştirmeye devam ettiği yerli işletim sistemi, birçok entegrasyona ulaşım imkanı sağlayacak. Otomotiv sektöründen havacılık sektörüne kadar neredeyse bütün alanlarda bu yerli işletim sistemi kullanabilecek. Ayrıca ilave yazılım geliştirmeleri ile birlikte tam uyumun güncel hale getirilmesi amaçlanıyor. bildiğiniz üzere yerli cihazlar üretilirken aynı zamanda yerli işletim sistemleri de kullanılmak isteniyor.

Yerli beyin projesi büyük umutlar taşıyor

Teknolojik ve ekonomik boyutları bulunan bu yeni proje ile birlikte, dışa bağımlılık daha da azaltılacak. Türkiye'de elektronik sistemleri üretilse bile yine de dışarıdan işletim sistemi alındığı için pek yerli demek mümkün olmuyor.

Bu işletim sistemleri; savunma, havacılık, uzay, otomotiv, raylı ulaşım, nükleer enerji santralleri ve tıp elektroniği gibi birçok alanda kullanılabildiği için, yerlilik baskısını daha da artırıyor. Ayrıca savunma ve havacılık alanlarında dışa bağımlılığın çok düşük rakamlara çekilmesi amaçlanıyor.

Yeni işletim sistemi projesi ile birlikte, aynı zamanda ihracat da yapılabilecek. Bu sistemin yurtdışına satışının yapılması planlanıyor. Daha şimdiden Pakistan gibi ülkelere bu tür yazılımların satılacağı ifade edildi. Sizce yerli işletim sistemleri ile birlikte ne tür kazanımlar sağlanabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.