Yerli Bitcoin'e İsim Önerileri Sosyal Medyayı Kırdı Geçirdi

Bitcoin'in önlenemez yükselişi devam ederken, hakkında yapılan tartışmalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Diyanet'in caiz değil dediği, bugün de ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in "balon" olarak nitelendirdiği Bitcoin, tam anlamıyla Türkiye'nin radarına girmiş vaziyette.

Dünyadaki en büyük kripto para hacmine ve işlem gücüne sahip olan Bitcoin, ülkemizde yasal bir statüye kavuşabilir mi? Bu soru özellikle son günlerde sıkça tartışılıyor. Hatta kripto paradan gelir sağlayanlardan vergi alınacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Fakat bunun olması için o kazancın bir isminin olması ve resmi olarak tanınması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, Maliye Bakanlığı'nın kripto paraya isim koyulması için Sermaya Piyasası Kurulu ile temas halinde olduğunu söylüyor.

Daha önce Bitcoin hakkında açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay, "Bu teknolojiler kaçınılmaz. Dünyada değişik ülkelerde halen üzerinde çalışılıyor ve birtakım önlemler alınıyor. Biz de Merkez Bankası ve ilgili kurumlarla sayısal teknolojiler ve sanal paralarla ilgili bir çalışma başlattık. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ile neler yapılabilir diye masaya oturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bütün bu gelişmeler ışığında, radyo programcısı Nihat Sırdar #YerliBitcoinAdıÖnerim etiketi ile ateşi yakarak, takipçilerinden yerli Bitcoin için isim önerileri istedi. Gazı alan sosyal medya ahalisi de mizah gücünü sonuna kadar kullandı ve sonucunda birbirinden ilginç isim önerileri ortaya çıktı.

Sosyal Medyanın Yerli Bitcoin'e Bulduğu İsimler

1.

#YerliBitcoinAdıÖnerim tüm halk için halkacoin, mesleklere özel memuracoin, çifçiyecoin, işçiyecoin, patron içinde yancebimecoin olsun. — kayhan yıldız (@kayhanyldz) 14 Aralık 2017

2.

Yerlisi bence en güzeli KURBANLIK COİN olur herhalde @nihatsirdar #YerliBitcoinAdıÖnerim — Volkan Salincak (@VSalincak) 14 Aralık 2017

3.

4.

5.

#YerliBitcoinAdıÖnerim GelenCoin GideneCoin DurmaCoin SendeCoin — Cenk Bey (@cenkbeg) 14 Aralık 2017

6.

Abi bence adını feriha coin @nihatsirdar #YerliBitcoinAdıÖnerim — Gazi Çırak (@gazicirak) 14 Aralık 2017

7.

8.

Kocoin — tarık açık (@trkckgs) 14 Aralık 2017

9.

Muteber iş adamı FADIL bey'in kuracağı jetcoin olabilir. — Erdem Tibet (@matarama_su_ko) 14 Aralık 2017

10.