Yerli Blockchain Girişimi Copyrobo’dan Büyük Başarı

Yerli girişim Copyrobo, dünyanın en büyük teknoloji portalı TechCrunch tarafından gelecek vadeden üç blockchain projesinden biri seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Dünya çapındaki organizasyon olan Disrupt SF Startup Alley’e, blockchain kategorisinde yapılan yüzlerce başvuru arasından seçilen Copyrobo, TechCrunch tarafından showcase’e çıkarıldı. Geliştirilen Public Proof (kanıt) ve Periodic Hash Pool teknolojilerini dijital dünyanın devlerine tanıttı.

Copyrobo’nun geliştirdiği teknoloji ile dijital alanda üretilen her belge, yapılan her işlem ya da kaydın yasal olarak varlığı tüm dünyada birçok mahkemede kabul edilecek şekilde kanıtlanabiliyor.

Copyrobo CEO’su Hasan Kurtuluş, yaptıkları blockchain teknolojisiyle birlikte dünyadaki milyonlarca elektronik belgenin yasal hale gelebileceğini söyledi. Kurtuluş, “Geliştirdiğimiz teknoloji ile verinin ne kadar büyük olduğunun önemi olmaksızın dünyanın her yerinden gelen milyonlarca belgeyi elektronik servis hizmet sağlayıcılar ve bitcoin, ethereum, litecoin, dashcoin gibi blok zincirlerinin tümünde birden anlık olarak yasal hale getirebiliyoruz.” dedi.

Oluşturulan herhangi bir veriyi saniyeler içinde tüm dünyada hukuken kabul edilebilecek hale getiren bir servis yarattıklarını belirten Kurtuluş, şu ana kadar bunu yapabilen ilk ve tek şirket olduklarını ifade etti.



