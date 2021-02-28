Yerli Bomba Atarlı Drone Geliştirildi!

Yerli bomba atarlı drone üretildi. Songar olarak isimlendirilen drone'un özellikleri dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine eklenen ilk yerli ve milli silahlı drone'a ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Yerli Bomba Atarlı Drone Özellikleri

Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu beldesinde yerli silah üretimi yapan Akdaş Silah Sanayi, ilk yerli ve milli silahlı drone'unu geliştirdi. DHA'daki habere göre ilk olarak otomatik makineli tüfek eklenen Songar'a dah sonra bobm atar sistemi de dahil edildi. Songar’ın Teknik Proje Yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak, konuya dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Dilan Yılmaz Çakmak, yaptığı açıklamada, ''Askeri teknolojik sistem Songar silahlı drone sistemlerinden farklılaşan özelliklere sahip. Songar, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş üç kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar; tekli veya çoklu dron sistemiyle, hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kaydı gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Çakmak, "Projemiz devam ediyor. Akdaş’la savunma sanayimiz için yenilikçi ve etkin bomba atar sistemi geliştirmekten memnunuz. Bomba atar özelliğinin eklenmesinden sonra, son olarak 4X4 kara aracı entegrasyonu da sağladık. Songar, artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taaruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

Asisguard’ın 'Songar'a bomba atabilmesi için sistem ekleyen Akdaş Silah Sanayi Silah Danışmanı Metin Çankaya, ''Asisguard firmasının geliştirdiği 'Songar’a üretmiş olduğumuz Akdaş AK-40GL bomba atar silahımızı akuple ettik. Türkiye’nin tek yerli bomba atarı şu anda Songar’da mevcut. Sistemin sahada denemeleri devam ediyor. Bomba atar özelliğiyle Songar'ın gücüne güç kattık ve yerli savunma sanayimize Asisguard’la birlikte yenilikçi bir ürün sunduk" ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti: