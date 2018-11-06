Yerli Borsa Coinzo'ya Kayıt Olarak 40 TL Kazanın!

Her geçen gün büyüyen kripto para dünyasına yeni bir üye daha katıldı. Farklılık yaratan özellikleriyle dikkatleri çeken Coinzo, yerel kripto para dünyasındaki eksiklikleri kapatmak üzere bir takım yeniliklerle hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Bitcoin ve altcoin’ler, 2017’nin başından sonuna kadar inanılmaz bir yükseliş sergilemişlerdi. Bin dolar seviyesinden 20 bin dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, birçok kullanıcının kripto para dünyasına adım atmasını sağlamıştı. Nitekim 2017’nin ilk günlerinde kripto para dünyasını kapsayacak yerli bir kripto para borsası bulmak oldukça zordu.

Yerel piyasalardaki eksiklikleri kapatmak adına harekete geçen yatırımlardan bir tanesiyse Coinzo oldu. Tamamen yerli sermayeyle kurulan borsanın, hizmete açıldığı ve kullanıcıların halihazırda sistem üzerinde alım satım yapabildikleri aktarıldı.

Kayıt olana 40 lira

Coinzo’nun göze çarpan ilk özelliği, ERC20 tabanıyla yazılan kendi kripto parası oldu. Uluslararası birçok kripto para borsasında gördüğümüz borsa parası özelliğini yerel piyasalara getiren Coinzo, CNZ Token adını verdiği kripto paranın üyelere dağıtılacağını dile getirdi. CNZ Token ile “Komisyon Bonusu” adı altında farklı bir strateji izleyen Coinzo, kullanıcılara yaptıkları al-sat işlemlerinde ödedikleri komisyon miktarı kadar CNZ veriyor. 1 Ocak 2019 tarihine kadar ödenen komisyon miktarının birebir karşılığı kadar CNZ Token verilecek. Ne kadar işlem yapılırsa o kadar CNZ token kazanılıyor. Ayrıca hesap doğrulama yapılması ile 40 TL değerinde CNZ kullanıcı hesaplarına hemen yansıtılmakta. Komisyon bonusu için detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 40 Türk Lirası kazanmak için bu adrese tıklamanız yeterli.

Günlük NEO ve GAS dağıtımı

Coinzo kullanımının yanı sıra borsada kripto para tutanları ödüllendirmek istediklerini de belirten Coinzo yetkilileri, sistemde NEO tutanlara, NEO miktarına göre GAS dağıtımı yapacaklarını ifade ettiler. Konunun detaylarıysa şöyle açıklandı: “Ethereum ( ETH), Ripple ( XRP ), NEO, EOS ve Holo Chain ( HOT ) kripto paraları ile hem TRY hem de BTC çiftlerinde hizmet vermeye başlayan Coinzo, Türkiye’de bir ilk olarak kullanıcılarına hesaplarında tuttukları NEO miktarı kadar GÜNLÜK GAS dağıtımı yapıyor. Kullanıcılar hesaplarında 10 dakika NEO tutmalarında dahi gün sonunda hesaplarına GAS yatırılmış oluyor. Ayrıca işlem gören kripto paralara ait risk içermeyen tüm forklar ve airdroplar kullanıcıların hesaplarına yansıtılacaktır.”

Coinzo özellikleri