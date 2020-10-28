Zoom'a Rakip Yerli Çevrimiçi Toplantı Uygulaması: UZEP

Yerli çevrimiçi toplantı uygulaması UZEP nedir? Sakarya Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen ve Zoom gibi çevrimiçi toplantı uygulamalarına yerli bir alternatif olmayı hedefleyen UZEP tüm detaylarıyla haberimizde.

Neredeyse bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisiyle birlikte evden çalışma, evden iletişime geçme gittikçe popüler hale geliyor. Bu süreçte en çok rağbet gören uygulamalardan olan Zoom'a rakip Sakarya Üniversitesi'ndeki ekipten geldi: UZEP yerli çevrimiçi toplantı uygulaması.

Yerli çevrimiçi toplantı uygulaması UZEP

"Uzaktan Eğitim Platformu" olarak lanse edilen yeni uygulama, Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özmen liderliğinde geliştirildi. Özellikle eğitim amacıyla geliştirilen ve üniversitelerde, MEB okullarında kullanılması beklenen UZEP'in aynı anda binlerce öğrenciye destek sağlayabildiği belirtildi:

“Pandemi başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitim bir anda bitti. Öğrencileri evine gönderdik. Biz bunu gördük ve hemen bir sistem geliştirdik. Bu çok hızlı şekilde kullanıma alınacak bir sistem. Üniversitemizde 2 bin tane ders var. Bakıyoruz 200 tane eşzamanlı ders yürüyor. Aynı anda 6-7 bin kişi ders alıyor. Bunun sağlanması şu an çok önemli ve biz bunu 2 ay gibi kısa bir sürede yaptık.”

Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet uygulamaları kullanan öğrenci verilerinin yurt dışında depolandığını ve bundan dolayı güvenlik zaafiyeti oluşabileceğini dile getiren Prof. Özmen, "Milli Eğitim Bakanlığı şu an Zoom kullanıyor mesela. Belki ileride onlar da 'UZEP' kullanmaya başlayacak. Türkiye’de yaygınlaştıktan sonra biz bunu ihraç etmeyi de düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Halihazırda 15 farklı üniversite tarafından tercih edildiğini ve her geçen gün güvenlik açıklarının kapatıldığı belirtilen UZEP'in yaklaşık 15 milyon liralık sunucu ücretinin önüne geçtiği aktarıldı. Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Müdürü Prof. Dr. Barış Horzum UZEP çalışmalarını şöyle açıkladı:

“UZEP'de Öğrenci Yönetim Sistemi, Sanal sınıf, Ölçme Değerlendirme, Duyuru Modülü ve Raporlama Modülü ile 5 bileşenden oluşuyor. Zoom, Teams ve Meets gibi uygulamalar sadece sanal sınıfları yapmayı sağlıyor. Bizim yazılımımız hem dersle ilgili tüm verileri tekrar izleme yapısına sahip hem sanal sınıf hem de ölçme değerlendirmeye. Yani yüz yüze eğitimde yapılan tüm faaliyetler aslında bu ortamda da yapılabiliyor.”