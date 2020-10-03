Yerli COVID-19 Aşısı İnsanlı Deney Aşamasına Geçiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yürütülen incelemeler sonucunda yerli COVID-19 aşısı müjdesi verildi. Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı'na görüntülü görüşmede yerli COVID-19 için insanlı deney aşaması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesislerinde yeni tip Koronavirüse karşı yürütülen deneylerde mutlu sonuca ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre yerli COVID-19 aşısı insan deneylerine geçmeye hazır durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü görüşme esnasında bilgilendiren ve yerli COVID-19 aşısı için sona bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen Bakan Koca, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği söyleyerek farklı deney grupları üzerinde COVID-19 aşı testlerinin yürütüleceğini dile getirdi.

Yerli COVID-19 aşısı insanlı deney aşamasına geçti

"Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız." diyerek yerli COVID-19 aşı müjdesini paylaşan Sağlık Bakanı, çalışmaların hız vermeden devam ettiğini ve bugüne kadar hayvanlar üzerindeki testlerin olumlu sonuçlandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Sağlık Bakanı'ndan aldığı aşı bilgilendirmesine ilişkin "(Yerli aşı) Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız." şeklinde bir açıklama yaptı.

3 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu

3 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunun detaylarına göre son 24 saatte 103.219 test yapıldığı ve 1.502 yeni hasta olduğu açıklandı. Ayrıca 3 Ekim Koronavirüs tablosuna göre bugün 59 kişi hayatını kaybetti ve 1.211 kişi ise iyileşti. Siz de bölgenizdeki Koronavirüs haritasını takip edebilmek için aşağıda yer alan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirebilirsiniz.