Yerli COVID-19 Aşısı Turkovac Hangi Aşamada? Prof. Dr. Akdoğan Açıkladı
Yerli COVID-19 Aşısı Turkovac'ta son durum nedir? Prof. Dr. Erhan Akdoğan, aşının hangi aşamada olduğuna dair önemli bilgiler paylaştı. İşte tüm ayrıntılar!
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, yerli COVID-19 Aşısı Turkovac'ın hangi aşamada olduğu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Akdoğan tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.
Yerli COVID-19 Aşısı Turkovac'ta Son Durum
DHA'daki habere göre Prof. Dr. Erhan Akdoğan, geçtiğimiz hafta başlatılan Turkovac'ın üçüncü doz olarak etkinlik ve güvenlik açısından Sinovac ile karşılaştırılacağı faz 3 klinik çalışması ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.
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TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Akdoğan, "Çalışma halihazırda 28 ilimizde 41 merkezde yürütülüyor. Yaklaşık 3 bin gönüllüye ulaşılması hedefleniyor" şeklinde konuştu. Çalışma açık etiketli olduğundan dolayı üçüncü dozda Sinovac ya da Turkovac arasında seçim yapılabileceği belirtilen Prof. Dr. Akdoğan, açıklamasına şu sözler ile devam etti:
"Daha önce iki doz inaktif aşı olmuş ve üçüncü dozunu henüz yaptırmamış 18-59 yaş arası tüm vatandaşlarımız, çalışmaya e-Nabız üzerinden randevu oluşturarak kendilerine en yakın merkezde gönüllü olarak katılabilirler."
Yerli aşının faz 3 çalışmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Akdoğan, "Faz 1, faz 2 çalışmalarını TÜSEB destekledi ama faz 3 çalışmaları tamamen TÜSEB tarafından gerçekleştiriliyor. Turkovac ile ilgili iki tane faz 3 çalışması yürütülüyor şu anda" ifadelerine yer verdi.
Faz 3 çalışmalarından bir tanesinin "Primer faz 3" olduğunu ve bu çalışmada yerli aşının hiç aşı olmamış gönüllü vatandaşlara uygulandığını belirten Prof. Dr. Akdoğan, "Bu yılın Haziran ayında Faz 3 başlatıldı. Toplamda 8 bine yakın gönüllüye ulaşılması hedefleniyor" sözlerini kullandı.
Diğer çalışmanın ise geçtiğimiz hafta başlatılan iki doz Sinovac aşısı olmuş vatandaşlara üçüncü doz olarak Turkovac veya Sinovac yapılması şeklinde dizayn edilen faz 3 çalışması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akdoğan, "Bunda da diğer inaktif aşı ile Turkovac aşısının etkinlik kıyaslamasına dair sonuçlar elde edilecek. Bu çalışma için ise 3 bine yakın gönüllüye ulaşılması hedefleniyor" dedi" şu şekilde devam etti:
"Bu çalışma açık etiketli bir çalışmadır. Yani iki doz Sinovac olup üçüncü doz için bu çalışmaya gönüllü olmak isteyenlere, hangi aşıyı seçmek istediği sorulur ve buna göre tercih şansı verilir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum."
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