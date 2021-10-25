Yerli COVID-19 Aşısı Turkovac Hangi Aşamada? Prof. Dr. Akdoğan Açıkladı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, yerli COVID-19 Aşısı Turkovac'ın hangi aşamada olduğu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Akdoğan tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Yerli COVID-19 Aşısı Turkovac'ta Son Durum

DHA'daki habere göre Prof. Dr. Erhan Akdoğan, geçtiğimiz hafta başlatılan Turkovac'ın üçüncü doz olarak etkinlik ve güvenlik açısından Sinovac ile karşılaştırılacağı faz 3 klinik çalışması ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Akdoğan, "Çalışma halihazırda 28 ilimizde 41 merkezde yürütülüyor. Yaklaşık 3 bin gönüllüye ulaşılması hedefleniyor" şeklinde konuştu. Çalışma açık etiketli olduğundan dolayı üçüncü dozda Sinovac ya da Turkovac arasında seçim yapılabileceği belirtilen Prof. Dr. Akdoğan, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Daha önce iki doz inaktif aşı olmuş ve üçüncü dozunu henüz yaptırmamış 18-59 yaş arası tüm vatandaşlarımız, çalışmaya e-Nabız üzerinden randevu oluşturarak kendilerine en yakın merkezde gönüllü olarak katılabilirler."

Yerli aşının faz 3 çalışmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Akdoğan, "Faz 1, faz 2 çalışmalarını TÜSEB destekledi ama faz 3 çalışmaları tamamen TÜSEB tarafından gerçekleştiriliyor. Turkovac ile ilgili iki tane faz 3 çalışması yürütülüyor şu anda" ifadelerine yer verdi.

Faz 3 çalışmalarından bir tanesinin "Primer faz 3" olduğunu ve bu çalışmada yerli aşının hiç aşı olmamış gönüllü vatandaşlara uygulandığını belirten Prof. Dr. Akdoğan, "Bu yılın Haziran ayında Faz 3 başlatıldı. Toplamda 8 bine yakın gönüllüye ulaşılması hedefleniyor" sözlerini kullandı.

Diğer çalışmanın ise geçtiğimiz hafta başlatılan iki doz Sinovac aşısı olmuş vatandaşlara üçüncü doz olarak Turkovac veya Sinovac yapılması şeklinde dizayn edilen faz 3 çalışması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akdoğan, "Bunda da diğer inaktif aşı ile Turkovac aşısının etkinlik kıyaslamasına dair sonuçlar elde edilecek. Bu çalışma için ise 3 bine yakın gönüllüye ulaşılması hedefleniyor" dedi" şu şekilde devam etti: