Yerli Dijital Para İçin Tarih Verildi!

Yerli dijital para ne zaman kullanılacak? , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan takvimde dijital paranın ne zaman çıkacağına ilişkin ilk bilgiler belli oldu.

Yerli Dijital Para Ne Zaman Çıkacak?

AA'daki habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını 2021 yılının sonuna kadar hayata geçirecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayben Koy, dijital paraya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Ayben Koy, "Türkiye'de kamunun finans sektöründe Blok Zinciri (Blockchain) teknolojisinin kullanımına yönelik adımları yeni değil. Diğer yandan uluslararası rekabet, bu alanda çalışmaların hız kazanmasını önemli hale getiriyor. Bu çalışmaların Cumhurbaşkanlığınca da dile getirilerek desteklenmesini önemli, gerekli ve yerinde buluyorum" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Koy, "Hesaplarında kripto para bulunduran işletmelerin muhasebe süreçleri ise ayrı bir tartışma konusu. Özetle, mevzuatta gereken düzenlemeler çok yönlü olarak hayata geçirilmeli. Yalnızca yatırım, vergi gibi konularla sınırlı olmamalı. Kripto para piyasasındaki fiyat ve hacim yönünden gelişmeler, piyasanın hızlanarak büyüdüğünü gösteriyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

"CBDC projeleri, ödeme hizmeti sağlayıcı kurumların açıklamaları gibi çok sayıda gelişme bu piyasaları olumlu etkiliyor. Fiyat hareketlerindeki oynaklık, yatırımınızın bir gecede katlanabileceği gibi, kaybolabileceği anlamına da geliyor. Yatırımcılar, birikimlerinin tamamını bu riskli araçlara yönlendirmemeli ve gelecekte sınırlı sayıda kripto para biriminin ödeme sistemlerinde yer alacağı beklentisi göz ardı edilmemeli."

Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Bora Erdamar, "Ülkemiz adına kripto paralar ile dijital para ekosistemlerine entegrasyonun stratejik bir yol haritası ile sağlanmasının ve bu alanda kendi projelerimizin hayata geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki yıllarda daha da iyi anlayacağız" ifadelerini kullandı.

Dr. Erdamar, "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından koordine edilen, İstanbul'un bir teknoloji ve finans üssü olmasına yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TCMB ile sürdürülen dijital para projesi, ülkemizin finansal istikrarı ve finansal hürriyeti açısından son derece kritik" sözlerini kullandı ve şu şekilde devam etti: