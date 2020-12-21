Bir Yerli Dijital Yayın Platformu Daha Geliyor: Gain

Yerli içerik platformlarının arasına yeni bir isim daha katılıyor. Milliyet’ten Sina Koloğlu’nun köşe yazısına göre Filli Boya’nın eski sahibi Gözde Akpınar’ın sahibi olduğu Gain Medya’nın yerli dijital yayın platformu Gain çok yakın bir zamanda yayın hayatına başlıyor. Koloğlu tarafından belirtilen bilgilere göre söz konusu platform mevcut platformlardan biraz daha farklı bir formatla internet kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yerli Dijital Yayın Platformu Gain Ne Zaman Çıkacak?

Milliyet’ten Sina Koloğlu’nun köşe yazısına göre yakın bir tarihte yayın hayatına başlayacak olan yayın platformunun başında Cem Aydın olacak. Dijital yayın servisi şu anda varlığını sürdürmekte olan diğer platformlardan biraz daha farklı bir formatta olacak. Buna bağlı olarak yayın servisinin hedef kitlesi de web kullanıcılarından ziyade mobil kullanıcılar olacak. Cem Aydın, 30 Aralık tarihinde iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlar üzerinden erişilebileceği belirtilen yayın platformu hakkında “Televizyonun telefona uygulanması” tanımını yaptı.

Gain, mobil kullanıcıların hizmetine sunulacak bir yayın servisi olacağı için platformda yer alacak videolar da dikey formatta olacak. iOS ve Android işletim sistemli bir akıllı telefona sahip hemen hemen her akıllı telefon kullanıcısı tarafından erişilebilecek olan uygulamanın kullanıcı arayüzünün de TikTok gibi sosyal medya platformlarına benzer şekilde tamamen sezgisel olması hedefleniyor.

Yerli Dijital Yayın Platformu Gain’de Neler Olacak?

Gain’in ana amacı da modern sosyal medya uygulamaları gibi eğlendirmek olacak. Platformun diğer platformlardan farkı ise eğlencenin yanı sıra eğitime odaklanan içeriklerin yer alacak olması. Gelişigüzel, sıradanlaşmış içeriklerden sıkılanların yeni eğlence üssü olarak tanımlanan platformda eğlencenin yanı sıra kadınların ön planda olduğu içeriklere sıklıkla yer verilecek. Platform, bağımsız içerik ve farklı düşüncelerin yanında kadınları önemseyen bir video izleme deneyimi vadediyor.

Platformda daha çok fenomen isimlerin yer alacağı bildirildi. Platformda yer alacak isimlerden ikisi Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş olacak. İkilinin “Mücbir Sebepler” mi yoksa başka bir proje ile mi yer alacakları şimdilik bilinmiyor. Görünüşe göre projenin ayrıntıları belirginleşene kadar sürpriz niteliğini korumaya devam edecek.

Bu isimlerin her biri farklı bir projenin içerisinde yer alacak: Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mehmet Okur, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş, Bartu Küçükçağlayan ve Muhammet Uzuner.

Platformda daha çok kısa dizilere yer verilecek. Örneğin Engin Günaydın ve Derin Özgürçınar’ın yer alacağı “10 Bin Adım” 10 dakikadan oluşan kısa bir dizi olacak. Terapist dizisinde ise Dolunay Soysert ile Muhammed Uzuner yer alacak.

Siz Gain isimli bu dijital yayın servisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce dijital yayın hizmetlerinin sayısının giderek çoğaldığı bugünlerde amacına ulaşabilecek mi? Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.