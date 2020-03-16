Yerli Drone Savarın Menzili 3 Kilometreye Çıktı

Yerli drone savar üreticisi Harp Arge, geliştirdiği yeni silah ile menzil konusunda önemli aşamalar kaydetti. Şirketin yeni drone savar silahının 3 kilometreye kadar etkili olduğu duyuruldu.

Harp Arge, daha önce uygulanmamış teknik çözümle 2,5 kilogram ağırlığında, 3 kilometreden "drone"ları çok kısa sürede etkisiz hale getiren yeni bir drone silahı geliştirdiğini açıkladı.

Türkiye'nin ilk drone savar üreticilerinden bir tanesi olan Harp Arge AŞ, geliştirdiği silahların özelliklerini yenilemeye devam ediyordu. Yakın zaman önce ortaya çıkardığı yeni anten teknolojisi sayesinde, silahların ağırlığını düşürüp, menzillerini yükseltmeyi başardı.

Harp Arge, son olarak yeni drone savar silah sistemi ES-60 Elektromanyetik Silah'ı geliştirdi. Geliştirdiği anten teknolojisi sayesinde elektronik harp silahlarının boyut ve ağırlıklarını azaltan şirket, bu çabaların ilk uygulamasını ortaya koydu. Daha önce uygulanmamış bir teknik çözüm geliştiren Harp Arge, 2,5 kilogram ağırlığındaki yeni silah sistemi ile 3 kilometre mesafedeki "drone"ları çok kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

3 kilometre menzilli drone savar

Geliştirilen yeni anteni Türkiye'deki üniversitelerde test eden şirket, olumlu sonuçlar aldı. Üniversitenin radyo frekans ölçüm laboratuvarında, şirket tarafından geliştirilen antenlerin veriminin çok yüksek olduğu onaylandı. Yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde olan drone savarla güvenlik güçlerine ilk gösterim yapıldı, göreve hazır hale getirildi.

Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, "Milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak için yaptığımız savunma ve teknoloji yatırımlarımızla dünya ölçeğinde sonuçlar elde ettiğimiz için mutluyuz. Tasarım ve üretimini Harp Arge'nin yaptığı antenlerle dünyanın en küçük ve en güçlü drone savar sisteminin prototipini ürettik. Cemd Savunma bünyesinde kuracağımız üretim hatları ile yerli savunma ürünleri üreteceğiz." ifadelerini kullandı.