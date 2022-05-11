Yerli e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi Geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısmi sıkıntılar ve yenilikler adına şu anda yeni ve yerli e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Yeni e-Pasaport

İlk olarak e-Pasaport olarak belirtilen bu yeni nesil çipli pasaportlar, normal şartlarda AB'ye ve vize izniyle girilen ülkelerde imzalanan güvenli pasaportların tüm Dünya'da yaşanan pandemi nedeniyle ortaya çıkan problemlerden ötürü yerli üretimin bir örneği olacak. Mevcut sistemdeki pasaportların tedariğinde yaşanan problemler yüzünden birçok ülkenin eski pasaportlarına döndüğünü ve süresi bitmiş pasaportlar kullandığını belirten Soylu, yeni ve yerli e-Pasaportların çalışmalarına başlandığını ve seri üretim için son aşamada olduklarını açıkladı.

Ağustos ayında kullanıma başlanması planlanan bu e-Pasaportların Dünya'nın en güvenlikli pasaportları olacağını belirten Soylu, temassız çip gibi birçok yeniliğe sahip olduğunu da belirtti.

Yeni e-Mavi Kart

Mevcut mavi kartların e-Mavi Kart'a dönüştürüleceğini belirten Soylu, yeni sistemin daha güvenli olacağını belirtti. Biyometrik verileri barındıran bu yeni e-Mavi Kart'ın eski mavi karta nazaran kağıt temelli yapısından kurtulunulacağı, polikarbonat malzeme kullanılacağı ve temassız çiplerin bulunacağına da değindi.

Yeni e-Sürücü Belgesi

Yeni e-Sürücü Belgesi'nin uluslararası olarak her yerde dolaşıma açık olduğu ve yeni e-Sürücü Belgesi'ne kimlik eklenebileceğini belirten Soylu, mevcut ehliyet sahiplerinin ehliyetlerini yeni e-Sürücü Belgesi ile değiştirme zorunlulukları olmadığını, bunun yerine mevcut ehliyetlerinin süreleri bittiğinde yeni aldıkları ehliyetle yenilemiş olabileceklerinin yeterli olduğunu belirtti. Yeni e-Sürücü Belgesi'nin en önemli detaylarından biri de ülkemizin artık Turkey yerine Türkiye olarak ifade edilecek olması.