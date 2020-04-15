Yerli El Dezenfektanı BOREL Tanıtıldı! Fiyatı Ne Kadar?

Yerli el dezenfektanı BOREL tanıtıldı. Gelin hep beraber yerli el dezenfektanı BOREL'in faydalarına yakından bakalım.

Yerli El Dezenfektanı BOREL Duyuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduğunu açıkladı. Dönmez açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"İnşallah yarından itibaren de BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık.

BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Borun anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor."

BOREL'in ilk etapta 100 mililitrelik boyutlarda piyasaya çıkacağı 1 litre ve 5 litrelik üretimler için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Dönmez, BOREL'in ilk parti üretiminin salgınla mücadelede sahada olan kahramanlara gönderileceğini belirtti.

Yerli El Dezenfektanı BOREL Fiyatı

Yerli el dezenfektanı BOREL'in fiyatı açıklanmadı.

Tahminlere göre, fiyat 20 TL civarında olabilir. Kesin bir bilgi bulunmuyor.

Sizler yerli el dezenfektanı BOREL hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!