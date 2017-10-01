Yerli Elektrikli Aracın Seri Üretimi Hedefleniyor

Üniversitelerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geleceğin en önemli alanlarından biri olacak elektrikli araç sektörü için çalışan üniversiteler, çeşitli yarışmalarda bu çalışmalarını sergiliyorlar. Pamukkale Üniversitesinde üretilen, Alternatif Enerjili Elektrikli Araç Yarışması'nda yerli ürün teşvik kategorisinde birinci olan "Alatay 17" ise seri üretim hedefliyor.

Anadolu Ajansı'ndan Mustafa Dermencioğlu'nun haberine göre, PAÜ Mühendislik ve Teknoloji fakültelerinden akademisyen ve öğrencilerin oluşturduğu 25 kişilik PAÜ Atay Takımı, ürettiği Alatay 17 ile seri üretime geçmeyi hedefliyor. Ağırlığı 320 kilogram, uzunluğu 3,3 metre, genişliği 1,4 metre ve yüksekliği 1,2 metre olan Alatay 17, yarışmada zorunlu olan motor, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi, dahili şarj ünitesi bileşenlerinin yanı sıra batarya paketleme, telemetri, elektronik diferansiyel, araç kontrol sistemine sahip olarak üretildi.

Yerli elektrikli araç hakkında konuşan Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selami Kesler, "Opsiyonel olan şartların biz tamamını yerine getirerek yaptık. Hiçbirisini satın almadık. Tasarımı tamamen yerli ve üniversitede öğrenci grubumuzla birlikte yaptığımız, bizim danışmanlığımızda öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bir çalışma. Grubun parası olsa ya da yaptığımız elektrikli araca Türkiye'de parası olan birisi buraya el atsa bunun seri üretimini bir yıl içerisinde gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullanıyor. Yrd. Doç. Dr. Kesler ayrıca, seri üretim için sanayi şirketlerine çağrıda bulundukarını ve taleplerin de gelmeye başladığını söylüyor.

Elektrik tüketimini 1 kuruşun altına indirmek istediklerini de belirten Yrd. Doç. Dr. Kesler, "Nihai hedefimiz kilometre başına 1 kuruşun altına indirmek. Bunun için yeni bir motor üzerinde çalışıyoruz. Kendimize en fazla 6 aylık bir süre tanıdık. Yazılımı hazır. Yeni motorların prototiplerini ürettik, denemeler sonrası başarıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu aracın seri üretime geçtiği bir ortamda farklı yakıtlar kullanan muadillerine göre oldukça öne geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Umarız bu ekip çalışmalarında başarılı olur ve elektrikli araç seri üretime geçer. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?