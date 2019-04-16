Yerli Girişim Çok Fonksiyonlu Test Cihazının İlk İhracatı Kore'ye Yapıldı

Trabzon'da kurulan UTS Mühendislik tarafından geliştirilen yerli çok fonksiyonlu test aracı büyük ilgi görüyor. İlk ihracatını Güney Koreli üniversiteye yapan üretici, iç pazarda ise Harp Okullarına destek sağlanacağını dile getirdi.

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (TEKNOKENT) oluşturulan ve bir süredir Ar-Ge tabanlı yüksek teknolojik ürünler çıkarmaya gayret eden UTS Mühendislik, projeleriyle ilgi odağı olmayı başardı. Güney Kore’nin Yonsei Üniversitesi’ndeki araştırmacıların satın aldığı çok fonksiyonlu test cihazı diğer firmaların da radarında.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan kurucu Prof. Dr. Gençağa Pürçek, şirket amaçlarının teknoloji ürünü test ve ölçek cihazları geliştirmek olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl ilk ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyen Pürçek, mühendislik, dişçilik, tıp gibi pek çok sektörde kullanılabilecek bir test cihazı ürettiklerini aktardı. Pürçek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Ürünümüz, Türkiye içerisinde 8 kuruma verildi. Bunun içerisinde Deniz ve Kara Harp Okulu, üniversiteler var. 2018 yılı içiresinde ilk ihracatımızı yaptık. Dünyada bu tarz cihazları üreten belli firmalar var. Onlarla rekabet edebilecek seviyede teknolojik üst düzey kalitede cihazı yaptık."

Test Cihazı Nerelerde Kullanılır?

Ülkemizde üretilmeyen bazı parçaları yurt dışından ithal ettiklerini belirten kurucu, test cihazının kullanım alanlarına ise şöyle değindi: "Makine mühendisliklerinde, maden mühendisliğinde, sağlık gibi pek çok alandaki akademik hocalarımız bu cihazla doğrudan çalışma yapabiliyor. Tıpta insan vücudundaki kemiğin bulunduğu bölgede aşınmayı minimize edebiliyorsunuz. Eğer bir noktada sürtünmeye, aşınmaya bağlı olarak bir hasar çıkıyorsa bunları iyileştirmek zorundasınız"