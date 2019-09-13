Yerli Girişim HavHav, Değerine Değer Katıyor

Köpek sahipleri için kutu abonelik girişimi olan HavHav, değerine değer kattı. HavHav tüm dünyada faaliyet gösteren deneyimli iş adamları Melih Özçelik ve Erol Şaşati'den 1 milyon Sterlin değerleme üzerinden yatırım aldı.

Yaklaşık 1.5 sene önce kurulan HavHav.com.tr, geçtiğimiz haftalarda WufWuf ismi ile İngiltere'deki kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştı. Umut İlhan'ın kurduğu girişim, Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi olan Tamindir.com ve CNT Interactive'in kurucusu olan Caner Bayraktar'ın katılımıyla hızla büyümeye devam ediyor.

HavHav ve WufWuf, ülkemizde ve İngiltere'de 20 bini aşkın köpek sahibine hizmet vermekte. Her iki marka da aldıkları yeni yatırım ile Avrupa'da ve Kanada'nın lovemark'ı olmayı hedeflemekte.

2019 yılında aylık yüzde 20 büyüme ortalamasını yakalayan şirketin, kısa vadeli hedefinin 3 ay içinde abone sayısını yüzde 50 oranında artırmak olduğu açıklandı.

WufWuf CEO'su Umut İlhan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İki ülkede faaliyette olmak bize çok farklı bir deneyim kazandırıyor. Aslında bizim nihai tüketicimiz sevimli dostlarımız köpekler, kredi kartları olmadığından, insanları onlara destek çıkıyor. Sahipleri farklı dilleri konuşsa da onlar genelde aynı dili konuşuyor; karşılıksız sevgi.

Türkiye'de genelde hafta içi gündüzleri alışveriş yapılırken, İngiltere'de hafta içi akşam saatleri ve hafta sonları yoğun geçiyor. Türkiye'de abonelerimizin yarıya yakını küçük boy köpek ırklarına sahipken, İngiltere'de küçük boy köpeklerin oranı sadece yüzde 20. Türkiye'de 18-24 yaş abonelerimizin oranı, İngiltere'ye göre 4 kat daha fazla."

HavHav, köpeğiniz için her ayın 15'inde 120 TL değerindeki en az 4 ürünü 49 TL'den ücretsiz kargo ile kapınıza kadar getirmekte. HavHav hakkındaki tüm bilgilere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.