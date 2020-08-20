İngiltere'ye Açılan Yerli Girişim WufWuf Yatırım Aldı

Umut İlhan ile CNT Interactive ve Tamindir'in kurucusu Caner Bayraktar'ın girişimi HavHav, geçtiğimiz sene WufWuf markasıyla İngiltere pazarına giriş yapmıştı. Kısa bir sürede binlerce kullanıcıya ulaşan kutu abonelik girişimi WufWuf, Teknasyon'dan yatırım aldı.

Teknasyon'dan WufWuf'a Yatırım!

2019 yılında WufWuf ismi ile İngiltere'deki faaliyetlerine başlayan girişim, temel olarak köpeklere odaklanıyor. Sunulan abonelik paketlerinden herhangi birisine dahil olan kişiler her ay içerisinde oyuncak, mama ve benzeri sürprizler içeren farklı kutulara sahip oluyor.

Teknasyon Yazılım Kurucu Ortağı Burak Sağlık konu hakkında yaptığı açıklamalarda aşağıdaki ifadelere değindi:

"Böyle anlamlı, manevi değerleri olan girişimlere çok önem veriyoruz. WufWuf, hedeflerine güvendiğimiz bir şirket ve bu sebeple kendilerine büyük bir hevesle destek olmak istedi. Her zaman gelecek gördüğümüz ve inandığımız işlerin yanında olmayı ve global yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz."

WufWuf CEO'su Umut İlhan ise yatırımı ve mevcut durumu şu şekilde değerlendirdi:

"Aboneliklerimizin yüzde 95'i Birleşik Krallık'ta; İngiltere'de, Kuzey İrlanda'da, Galler'de ve İskoçya'da bulunuyor. Geçen ay başladığımız uluslararası gönderim sonrasında ise bünyemize çok hızlı bir şekilde tüm Avrupa Birliği ülkelerinden yeni aboneler kattık. Esasen dünyanın her yerinden talepler alıyoruz, AB dışında ayrıca İsviçre, İsrail ve Japonya'da da abonelerimiz mevcut. Hedefimiz bu yatırımla birlikte sene sonuna kadar 10 bin aboneye ulaşmak ve kendi alanımızda Birleşik Krallık’ın en büyüğü olmak."

WufWuf Nasıl Çalışıyor?

WufWuf'un aylık kutularına abone olmak isteyen kişiler köpeklerinin adını, boyutunu ve herhangi bir alerjisinin bulunup bulunmadığını seçiyor ve bunun ardından adres bilgilerini girerek kısa bir süre içerisinde abonelik işlemlerini tamamlayabiliyor. Bunun ardından abone olan kişiler her ay, normalde 40 sterlin'in üzerindeki beş veya daha fazla ürüne yalnızca 18,90 sterlin ödeyerek sahip olabiliyor. Bu servisin ülkemizde ise HavHav ismi ile faaliyet gösterdiğini belirtelim.