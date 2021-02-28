Yerli Google, Apple, Facebook ve Dahası Geliyor

Yerli Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin oluşturulmasının amaçlandığını belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada aşağıda yer alan şu ifadelere yer verdi:

"Dünya GAFAM'dan (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) büyüktür. Bu GAFAM’ın muadillerini yapmamız gerekiyor."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Ankaragazeticisi.com'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre dünyanın en büyük 5 teknoloji şirketinin yerli ve milli muadillerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne atıfta bulunarak "Dünya GAFAM'dan büyüktür" sözlerini dile getiren Koç, önümüzde teknoloji devlerinin muadillerini içeren plana ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli Google, Apple, Facebook ve Dahası Hedefleniyor

TRT Akademi dergisi, ocak sayısında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Koç ile gerçekleştirmiş olduğu röportaja da yer verdi. Koç'un soruları yanıtladığı röportajda WhatsApp Messenger'ın gizlilik sözleşmesindeki değişikliği ile gündeme gelen gizlilik endişeleri ve veri güvenliğine ilişkin konulara değinildi.

"Bizi nasıl bir gelecek bekliyor" sorusuna yanıt veren Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teknolojiyi teknolojiyle yeneceğiz. Bu teknolojik değişimin önüne geçebilmek için de yeni teknolojiler geliştirmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya, “Dünya beşten büyüktür.” diye, ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum: Dünya GAFAM’dan büyüktür. GAFAM, yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft." "Google, bizim bütün arama sistemlerimizi biliyor. Apple hem bilgisayarımızı hem telefonumuzu biliyor. Biyometrik verilerimizin dışında parmak izlerimizi de aldı. Facebook, kimi sevip sevmediğimizi ne yiyip ne içtiğimizi bile biliyor. Amazon, nasıl alışveriş yaptığımızı, hangi filmleri izlediğimizi neyi sevip sevmediğimizi biliyor. Microsoft, kullandığımız bütün işletim sistemlerimizin bilgisine sahip." "Bu şirketler bu kadar büyük bir veriye sahip durumdayken sizin özgürlük ve demokrasiden bahsetmeniz biraz zor. Çünkü bu beş firma sizinle alakalı birçok devletin bildiği bilgiden daha fazlasını biliyor. Eğer bu firmalar ellerindeki bütün verileri birbirleriyle paylaşsalar hâlimiz harap olur. Bu anlamda bakıldığında veri güvenliği bizim sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir."

Kullanıcı verisinin özellikle şu anda internetin önemli bir kısmına hakim olan sosyal medya uygulamalarının oluşturduğu tehlikenin görmezden gelinemeyeceğini söyleyen Koç, kullanıcı verilerinin manipüle edilip adeta bir silah gibi kullanılmasının çağımızın en büyük tehditlerinden biri olduğunu söyledi.

Sistemi değiştirmenin en iyi yolunun yerli ve milli muadillerin yapılmasından geçtiğini belirten Koç, şu ifadeleri kullandı: