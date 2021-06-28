Yerli Helikopter Gökbey'in İlk Uçuşu Başarıyla Sonuçlandı

Yerli helikopter Gökbey ilk uçuşu ile meraklandırdı. 2019 yılından bu yana farklı prototipleriyle gün yüzüne çıkan yerli helikopterin 3. prototipi ilk kez uçtu. 40 dakika süren havalanma ve uçuş sürecini ise Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir tarafından Twitter'da yapılan paylaşım kapsamında yerli Gökbey helikopterin testleri gün yüzüne çıktı. Daha önceki prototiplere ek olarak üçüncü tasarımın da başarıyla kalkış yaptığını ifade eden Demir, sertifikasyon test faaliyetlerinden de bahsetti.

TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopteri, yapılan test ve denetimler sonucunda yeni prototipinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter açıklamasında, "Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak Yok Yola Devam" ifadelerini kullandı.

Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. 🚁



Durmak Yok Yola Devam! 🇹🇷



➡️ @TUSAS_TR pic.twitter.com/HDbORPXGzS — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 28, 2021

Yerli helikopter Gökbey ilk uçuşu ile meraklandırdı

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey, ilk test uçuşunu 1. prototip kapsamında 2018 Eylül'de yapmıştı. İkinci prototipin ise 2019 Hazıran döneminde yapıldığını hatırlatalım. 3. prototiple birlikte sertifikasyon uçuş testlerine de başlanmış oldu. Gökbey helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Gökbey helikopteri, özgün tasarımıyla son yılların en dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor. Personel nakliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla mücadele ve arama kurtarma gibi birçok görevin üstesinden gelebilen Gökbey, yaklaşık 2 yıldır yer ve uçuş testine tabi tutuluyor.

Helikopterin sertifikasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesiyle birlikte Türkiye ve yurt dışında, askeri ve sivil alandaki görevler için kullanılması planlıyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına uygun sertifikaların alınmasıyla birlikte Gökbey'in test uçuşları başarıyla devam ediyor.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor. Helikopter geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Peki ya siz yerli helikopter Gökbey hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.