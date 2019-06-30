Yerli Helikopterimiz Gökbey, İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri Gökbey'den güzel haberler gelmeye başladı.

Gökbey İlk Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, T 625 Gökbey helikopterinin gerçekleştirdiği ilk uçuşunun başarıyla yapıldığını açıkladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopteri yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk uçuşunu başarı ile yaptı. Tüm emeği geçenleri kutluyoruz."

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in prototipi, ilk test uçuşunu 2018 Eylül'de yapmıştı. İkinci prototipin bugünkü uçuşuyla birlikte 2021'de tamamlanması hedeflenen sertifikasyon uçuş testlerine başlandı. Gökbey helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesi öngörülüyor.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor.

Helikopter geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

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