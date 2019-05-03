Yerli İHA Anka, Mobil Oyun Oldu (Hemen İndirin!)

Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Fuarı'nda yerli İHA Anka'nın mobil oyunu kullanıcılara sunuldu. iOS ve Android pazarına sunulan oyunda Anka'nın temel işlevlerine yer verildi.

Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA-S’i konu alan Operasyon: ANKA isimli yapımda oyunculardan çeşitli görevleri yerine getirmeleri isteniyor. Kimi görevde Anka ile düşmanları vuruyorken kimisinde ise arabaları patlatıyoruz. Her bölümünde Anka'nın yapabildiklerini göstermek isteyen oyunda SİHA’nın kontrolü oyuncuya bırakılıyor.

Strateji ve aksiyon öğelerini bir arada bulunduran Operasyon: ANKA'da kullanıcılara Anka'yı daha farklı yollardan tanıtmak amaçlanıyor. Ayrıca oyunun daha etkileyici olması için hikaye unsurunu da göz ardı etmeyen yapımcı, oyundaki SİHA'nın geliştirilebilir olduğunun ve yeni materyaller ile özelleştirilebildiğinin altını çiziyor.

Türkçe'nin haricinde Arapça ve İngilizce dil seçeneklerine sahip olan Operasyon: ANKA, geliştirici kadronun ilk projesi oldu. Bundan sonraki süreçte diğer milli yapımları mobil pazara sunmayı planladıklarını söyleyen Proje Yöneticisi Eyüp Karataş, küçük yaştaki kullanıcıların yerli projelerden haberdar olmasının sevindirici olacağını belirtti.

Operasyon: ANKA'yı indirmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.