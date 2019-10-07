Yerli Iron Man Zırhı Tasarlandı

Türk yazılımcı yapay zeka ve sesli komut teknolojilerini kullanan yerli Iron Man zırhı tasarladı.

Yerli Iron Man Zırhı Tasarlayan YouTuber, Büyük İlgi Çekti

Bir yazılım şirketinin sahibi olan ve kendisi de yazılımcı olan Tolga Özuygur, aynı zamanda 170 bin civarında abonesi bulunan bir YouTuber. Boş zamanlarını İstanbul'daki atölyesinde özel projeler için harcayan Özuygur, son zamanlarda yerli Iron Man zırhı üzerinde çalışıyor.

Yaklaşık on yıldır profesyonel olarak bu tip projeler üzerinde çalışan YouTuber, çocukluk hayali olan Iron Man zırhının yapımını aşama aşama kanalı üzerinde paylaşıyor. Ancak eğlenceli gibi gözüken bu işin bir o kadar da zor olduğunu söyleyebiliriz.

Milimetrik hesaplar ile bilgisayarda tasarlanan parçalar, üç boyutlu yazıcı aracılığı ile üretiliyor. Üretilen parçaların montesi ve yazılım entegresi gibi işler de direkt olarak Özuygur'a kalmakta.

Şu an için yapay zeka ve sesli komut sistemlerinin entegre edildiği zırh, sesli komutlarla birlikte belirlenmiş işlevleri yerine getirebiliyor.

“Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir karakter. Daha filmlerden önce, çizgi roman olarak. Hep aklımda, ‘Bir Demir Adam zırhım olsa ne kadar güzel olur’ diye bir şey vardı. Çocukluğumda bile vardı. Şu anda madem yapabiliyorum artık, yapabilecek seviyeye geldim, ‘Neden yapmayayım?’ dediğim bir proje aslında. Sonra bir anda yapmaya başladım. Genelde öyle oluyor. Kafanıza bir fikir takılıyor, o fikir bir süre orada kafanızı kurcalıyor ve daha sonra bir anda yaparken buluyorsunuz kendinizi.” diyen Özuygur, bu projeyi kısa vadede tamamlamak istiyor.