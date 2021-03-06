Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Kritik Gelişme!

Yerli koroanvirüs aşısı için umut veren bir gelişme yaşandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, şu anda geliştirilmekte olan aşı ile ilgili gelişmeleri aktardı. Prof. Dr. Çelebi tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

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Yerli aşıda insan üzerinde denenme aşamasına gelindiğini söyleyen Prof. Dr. Selahattin Çelebi, yaptığı açıklamada, "Bu 3 farklı antijenden hayvanlara verilecek bağışıklık ile oluşan antikorun seviye ve dayanıklılık süresi saptanmaya başlandı. Söz konusu çalışmalarla birlikte nötralizasyon antikor ve alerjik reaksiyon testleri hızla sürdürülüyor. Bu deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek" dedi.

Prof. Dr. Çelebi, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar oldukça verimli geçti ve herhangi bir aksaklık olmadan da devam ediyor. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesine özel COVID-19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü bir şekilde oluştu. Aşı Koordinatörlüğümüz aşı ve antijen (kit) hazırlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Aşı projesinin takvimine göre sürecin olumlu ilerlediğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, şimdiye kadar herhangi bir aksilikle karşılaşılmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Çomaklı, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bu süreçte Aşı Koordinatörlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmaları gördüğümüzde aşı konusundaki ümitlerimiz gün geçtikçe artıyor. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümleri, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları'nın yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği bölümlerimizdeki öğretim üyelerimizin çabalarıyla bugünlere geldik. Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü'nü gelecekte aşı merkezi, hatta Ar-Ge enstitüsüne dönüştürme planımız var. Bu konu için gereken mercilere başvuruda bulunacağız."

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