Bakan Varank’tan Yerli Koronavirüs Aşısı Açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşısı çalışmaları ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Bakan Varank, geliştirilen üç tane aşının faz 1 yani birinci aşamada olduğunu söyledi. Bakan Varank tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk’e Türk bilim insanları tarafından geliştirilen COVID-19 aşılarının son durumu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, geliştirilen 3 aşının faz 1 yani gönüllüler üzerinde denenmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, "Hocalarımızın 3 tanesi aslında şu anda faz 1 yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Hatta bir hocamız pilot üretimlerini tamamladı. Hatta bunların yapılacağı merkezler, yerler ayrıldı. Gönüllülerle ilgili tespitler yapıldı. Biz ocak ayı içerisinde inşallah bu aşılarımızın en az bir iki tanesinde faz çalışmalarına başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BionTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ile mart ayından bu yana görüştüklerini ifade eden Bakan Varank, “Burada beraber iş yapmak üzere görüşüyoruz. Hatta Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya’ya git, özellikle başka nasıl işbirliği yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Çin merkezli SinoVac Biotech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısı ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlere yapılacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta. Son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak. SinoVac Biotech’in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşıların etkiliği yüzde 91,25 olarak açıklanmıştı.