Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Faz 3 Gönüllü Başvuruları Başladı

Yerli koronavirüs aşısının faz 3 klinik çalışmaları için gönüllü başvuruları açıldı. Peki, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) iş birliği ile geliştirilen aşıya nasıl gönüllü olunur?

Yerli Koronavirüs Aşısı Faz 3 Gönüllüsü Nasıl Olunur?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden e-Nabız web sitesini açın ve gerekli bilgileri girerek hesabınıza giriş yapın. Web tarayıcısının yanı sıra e-Nabız uygulamasını da kullanabilirsiniz.

"Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" kısmında yer alan yazıya tıklayın.

Açılan sayfada yer alan adımları takip ederek gönüllü başvurusu işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

TÜSEB ve ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi iş birliği ile geliştirilen COVID-19 aşısının faz 3 gönüllü başvuruları resmen başladı. DHA'daki habere göre e-Nabız sistemine "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" ifadeleri eklendi.

Yerli koronavirüs aşısının faz 1 klinik çalışmaları kapsamında 44 gönüllüye aşı uygulanmıştı. Birinci aşama başarı ile tamamlandıktan sonra şubat ayında faz 2 yani ikinci aşamaya geçilmişti. 250 gönüllünün katıldığı faz 2 çalışmaları 9 Nisan tarihinde tamamlanmıştı.

Nisan ayının sonunda ikinci aşamanın raporlama işlemleri tamamlanmıştı. Raporda yerli COVID-19 aşısı uygulanan gönüllülerin tamamında antikor oluştuğu belirtilmişti. Aşının faz 3 çalışmalarına mayıs ayı itibarıyla başlandı. Bu kapsamda e-Nabız sistemi üzerinden gönüllü alımına başlandı.

En Çok Aşı Yapan Ülkeler Listesi

Çin (808 milyon 960 bin) Amerika Birleşik Devletleri (303 milyon 920 bin) Hindistan (239 milyon 60 bin) Brezilya (74 milyon 540 bin) İngiltere (68 milyon 800 bin) Almanya (55 milyon 550 bin) Fransa (40 milyon 840 bin) İtalya (39 milyon 310 bin) Meksika (34 milyon 660 bin) Türkiye (32 milyon 20 bin 360)

Türkiye, en fazla aşı yapan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı. Ülkemizde bu zamana kadar toplamda 33 milyon 29 bin 47 adet aşı yapıldı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 412 bin 556 olarak açıklandı. 2. doz uygulanan kişi sayısının ise 13 milyon 616 bin 491'e ulaştığı belirtildi. Ülkemizde her 100 kişyie uygulanan aşı sayısının 37,46 olduğu belirtildi.