Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verildi! Bilim Kurulu Açıkladı

Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmekte olan aşının ne zaman çıkacağına dair önemli bilgiler paylaştı.

Yerli Koronavirüs Aşısı Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinde (ERAGEM), geliştirilmekte olan aşı hakkında önemli bilgiler paylaşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yaptığı açıklamada, "Ben Erciyes Üniversitesinin ürettiği aşının yakın bir dönemde Faz-3 çalışmasına geçip güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Levent Akın, "Tarih vermek çok zor bir şey ama her şeyin yolunda gittiğini tahmin ediyorum. Çünkü bilgiler öyle geliyor. Muhtemelen 'Biz haziranda belki Faz-3 çalışmasının da sonuna ulaşır ve biz bu aşıyı artık üretebiliriz' diyebiliriz. Bu tamamen tahmin; hiç tutmayabilir, daha da erken olabilir. Belki haziran, temmuz 'ben Faz-3 çalışmamı bitirdim, acil kullanım onayına başvuruyorum' diyebilirler. Bu bana hiç sürpriz olmaz. Ama Nisan ayında böyle bir şey olacağını beklemiyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Akın, "Bir il kırmızı onun yanındaki ilin mavi olması hayalciliktir. İller arası ilişki vardır. Tüm iller arası ilişki var. O yüzden komşu il kırmızıysa, siz en iyi durumda sarı olabilirsiniz. Bu insan hareketlerinden kaynaklanıyor. İnsan hareketlerini durdurmak zorundasınız. Arada kalabilir, kırmızının yanındaki turuncu olabilir, turuncunun yanındaki sarı olabilir, sarının yanındaki de maviye dönebilir. Tabii mavide biraz daha rahat olunuyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, "Bu rahatlıktan şunu anlamayalım 'Bu iş bitti korona artık yok, gezeriz tozarız' anlamına gelmiyor. Bölgenizdeki risk azalmıştır. Kendinizi koruyun; ama rahat edin. Belki o zaman sinema, tiyatrolardan bile bahsedebilirsiniz. Ama mavi ne kadar genişlerse, toplumdaki tüm faaliyetlerin açılması daha kolaylaşır" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: