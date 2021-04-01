Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak? İşte Açıklama!

Yerli koronavrisü aşısı ne zaman kullanıma sunulacak? Bu soru, çok sayıda vatandaş tarafından uzun bir süredir merak ediliyordu. Yeni tip koronavirüse karşı hem ilaç hem de aşı üretimi gerçekleştiren tek yerli firma Koçak Farma, yerli COVID-19 aşısının ne zaman hazır olacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli Koronavirüs Aşısı Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

BSL-3/ABSL-3 laboratuvar ve üretim tesislerine sahip tek ilaç firması olan Koçak Farma, hem aşı üzerinde çalışıyor hem de ilaç üretimi yapabiliyor. Yerli şirket, geçtiğimiz yıl 100 kişilik Ar-Ge ekibi ile birlikte yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları için kollarını sıvamıştı. DHA'daki habere göre aşı çalışmaları kapsamında hayvan deneylerini tamamlayan firma, 23 mart tarihinde faz 1 aşamasına geçti.

Geliştirilen aşı, faz 1 klinik denemeleri kapsamında 18 - 15 yaş aralığındaki 38 gönüllü üzerinde deneniyor. Birinci aşama başarı ile tamamlandıktan sonra faz 2 aşamasına geçilecek. Faz 2 aşamasına 250 gönüllü katılacak. Son olarak 5 ile 10 bin civarında katılımcı ile faz 3 yani üçüncü aşama yapılacak. Tüm aşamalar başarıyla tamamlandıktan sonra ise aşı kullanıma sunulacak.

Koçak Farma Genel Müdürü ve CEO’su Dr. Hakan Koçak, aşının çıkış tarihine dair yaptığı açıklamada, “Faz 1'de aşının güvenliğini deneyeceğiz, Faz 2'de hangi dozda uygulanacağı ve yine etkinliği yani antikor cevaplarına bakılacak. Faz 3de ise hem güvenlik, hem antikor cevaplarının yanı sıra, klinik etkinliğine de bakacağız. Bu çalışmaların da Eylül ayı gibi tamamlanmasını planlanıyoruz. Yani sonbaharda yerli aşımıza kavuşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Dr. Hakan Koçak, "Nasıl ki Türkiye’de yurt dışında üretilen aşıların Faz 3 çalışmaları yapıldıysa, bizim aşımızın da Faz 3 çalışmalarına yurt dışı merkezleri de dahil etme isteğimiz var. Şu anda üretim kapasitemiz aylık 10 milyon doz civarında. Bu kapasitemizi artırmak için de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: