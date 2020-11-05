Yerli Koronavirüs Aşısı ERUCOV-VAC Gönüllü Üzerinde Denendi

Yerli koronavirüs aşısı ERUCOV-VAC'ın ilk dozu bir gönüllü üzerinde denenerek faz 1 çalışmalarına başlandı. Tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) geliştirilen aşı ile ilgili detaylar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Faz 1 Çalışmalarına Başlandı

Erciyes Üniversitesi, geliştirdikleri yerli koronavirüs aşısı ERUCOV-VAC ile ilgili önemli bir aşamaya geldiğini duyurdu. Geliştirilen aşı bir gönüllü üzerinde denendi. ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce COVID-19 hastalığına yakalanmamış toplam 44 gönüllü üzerinde denenecek.

Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday yerli koronavirüs aşısının faz 1 çalışmasının 05 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde Ocak 2021 tarihinde faz 2 çalışmalarına geçileceği belirtildi.

Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) Covid-19’a karşı geliştirilen, Koçak Farma’da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz 1 çalışmalarına başlandı." "Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, ülkemizdeki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkemizin diğer yerli aşıların geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM’da ilk gönüllü olan Nazif Durna’ya yapıldı. Aday aşı uygulaması için gönüllü olan Nazif Durna konuşmasında aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Durna, inşallah insanlara umut olurum diyerek, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti."

ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşısının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirten Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada, Faz 1 çalışmalarının gelecek yılın ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Çalış, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Periklinik çalışmalarını tamamladığımız aday aşımızı bugün ilk gönüllümüze uyguladık. Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Covid-19’a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”