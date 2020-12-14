Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ile Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısının faz 1 çalışmaları tamamlandı. Peki, yerli COVID-19 aşısının yan etkileri neler? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısının Faz 2 Çalışmaları Ne Zaman Başlayacak?

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ile Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısı çalışmaları devam ediyor. 44 gönüllüye uygulanan yerli COVID-19 aşısının faz 1 çalışmaları bugün itibarıyla tamamlandı. Faz 1 çalışmaları kapsamında ilk olarak gönüllülere llk doz verildi. 26 Kasım tarihinde ise ikinci doz uygulandı.

Aşının ilk aşama çalışmalarında gönüllülerde herhangi bir önemli yan etki görülmedi. ERAGEM ve İKUM tarafından geliştirilen aşının, yerli aşı adayları arasında aşılamada kullanılmaya en yakın olan olduğu belirtiliyor. Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının faz 1 çalışmalarının tamamlanmasının ardından faz 2 yani ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı ile ilgili bazı soru işaretleri oluşmuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış tarafından yapılan açıklamaya göre faz 2 çalışmaları bu ay içerisinde başlayacak. Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, faz 2 çalışmalarında 200 civarında gönüllünün bulunacağını belirtmişti.

İnal, uzun dönem bağışıklanmanın ne kadar süre olacağı ile ilgili olarak “Uzun dönem bağışıklanmanın ne kadar olacağını bilmediklerine belirten İnal, "Biz tahmini 6 ya da 8 ay olarak bekliyoruz. Eğer 6 ayda bir aşılanma gerekiyorsa bizim yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz. 328 milyon dozu sizin mutlaka kendinizin üretmesi gerekiyor. Bizim yerli aşımızın avantajı şu; aşı tamamen Türkiye’nin kendi imkanlarıyla yapıldı. Dolayısıyla yurt dışından gelen bir aşı değil” ifadelerini kullanmıştı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Çalış, yaptığı açıklamada, "Covid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" şeklinde konuştu.