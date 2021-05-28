Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Gönüllüler Aranıyor!

Yerli koronavirüs aşısı faz 2 çalışmaları için 480 gönüllü aranıyor. Aşının ikinci aşama çalışmalarına gönüllü olabilmek için bazı kriterlere sahip olmanız gerekiyor. Peki, yerli aşının klinik çalışmaları için aranan şartlar neler?

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken ülkemizde aşı projeleri devam ediyor. Şu anda devam eden projelerden bir tanesi olan VLP tabanlı aşının faz 1 çalışmaları başarı ile tamamlandı. VLP aşısı, bir sonraki aşama olan faz 2'de daha fazla gönüllü üzerinde uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi Twitter hesabı üzerinden VLP aşısının faz 2 aşaması için gönüllü arandığını duyurdu. Kendisinin de gönüllü olduğunu belirten Bakan Varank, çok yakında başlayacak ikinci aşamayai lişkin önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Mustafa Varank, "En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı ve bir görsel paylaştı.

En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık.



Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz.



Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz. 🇹🇷https://t.co/bifkWl0Xbnhttps://t.co/wtDOW7oxYJ pic.twitter.com/xgaEIeUDwe — Mustafa Varank (@varank) May 28, 2021

Bakan Varank'ın paylaştığı görsele göre yerli aşı, faz 1 aşamasında 36 gönüllüye uygulandı. Başarıyla tamamlanan ilk aşamada, aşının güvenirliği kanıtlandı. Faz 2 çalışmaları, Ankara Onkoloji Eğitim ve araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere üç farklı merkezde gerçekleşecek.

Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Gönüllü Nasıl Olunur?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden onkoloji.gov.tr ya da covid19.tubitak.gov.tr web sitesini ziyaret edin.

"Aşı Çalışması Gönüllü Talep Formu" yazısının yer aldığı bağlantıya tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden ad soyad, e-posta, adres, telefon numarası ve alternatif telefon numarası kısımlarını doldurun.

Son olarak "Gönder" butonuna tıklayın. Bu işlem ile birlikte talep formu oluşturulacaktır.

Yerli COVID-19 Aşısı İçin Gönüllülerde Aranan Şartlar Neler?

İkinci aşama klinik çalışmasına katılmak için bazı kriterlere sahip olmanız gerekiyor. Gönüllülerde aranan özellikler şu şekilde: