Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Gönüllüler Aranıyor!

Yerli koronavirüs aşısının klinik çalışmaları için gönüllü aranıyor. Klinik çalışmalara katılacak kişilerde bazı kriterler aranıyor. Aşı çalışmaları için gönüllülerde hangi şartların arandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşları aşı çalışmaları için gönüllü olmaya davet etti. Oktay tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Gönüllü Olma Şartları Neler?

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken yerli aşı projesi hız kesmeden devam ediyor. Ankara Şehir Hastanesi Aşı Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aşı çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. NTV'deki habere göre bugün itibarıyla Türkiye'de fiili olarak çalışılan 18 aşının olduğunu belirten Oktay, bu aşıların 7 tanesini çok yakından takip ettiklerini belirtti.

Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "7'sini yakından takip etmemizin sebebi de 3'ünün insan uygulamalarına, diğer 4'ünün de laboratuvar ve hayvan denekleri aşamasını tamamlayıp insan uygulamalarına başlama aşamasında olmasıdır. Yani 7'si son derece ciddi derecede yürütülen aşı çalışmamız var" ifadelerini kullandı.

Oktay, "Son derece güvenli, yani preklinik dediğimiz, klinik öncesi çalışmaların anlamı şu, aşı kimyasal olarak üretiliyor ama gerek laboratuvar gerek diğer çalışmalarla da bunun güvenilir olduğu tespit ediliyor ve insan üzerindeki uygulama aşamasına geçilmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşları aşı çalışmaları için gönüllü olmaya davet eden Oktay, "Buradan herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı ve henüz aşı yaptırmamış, henüz koronavirüse yakalanmamış vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa aşı çalışmasında o kadar hızlı şekilde sona geliriz" ifadelerine yer verdi.

Erciyes Üniversitesinin yürüttüğü faz 3 aşamasında bir aşı çalışmasının olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kısmet olursa nisan sonu itibarıyla son aşamayı uyguluyor olacak. Dolayısıyla burada da gönüllerimize çok daha fazla ihtiyacımız olacak" dedi.

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