Yerli Koronavirüs Aşısı Mutasyonlu Virüse Karşı Etkili mi?

Yerli koronavirüs aşısı, COVID-19'un varyantlarına karşı etkili mi? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen aşıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli Koronavirüs Aşısı COVID-19 Varyantlarına Karşı Etkili mi?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve TÜBİTAK'ın destkelediği 17 aşı projesi bulunuyor. Bunlardan Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı, yaygın kullanıma en yakın aşı konumunda. 2020 yılının kasım ayında faz 1 çalışmalarına başlanan COVID-19 aşısının şu anda faz 2 çalışmaları sürüyor.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çalışılan aşılarımızdaki farklılık tasarım noktasında. Geliştirilen aşıların önemli bir kısmı 'spike protein' dediğimiz yüzeyindeki kısma yönelik ama hocalarımızın geliştirmiş olduğu aşılar aşının özellikle mutant virüslere karşı, değişimlere karşı daha hızlı bir şekilde kullanılabilmesi için, etkili olabilmesi için, tek bir bölgeye yönelik değil, 4 bölgeye birden etkili olabilecek şekilde tasarımları yapıldı" dedi.

Hasan Mandal, "Üretimleri de bu kapsamda. İnşallah sonuçları da bu faz çalışmaları esnasında hep birlikte görüyor olacağız. Türkiye sadece teknolojiyi takip etme noktasında değil aynı zamanda daha zorlu, güç koşullara yönelik de gelişecek olan ihtiyaçlar için bunu tasarlayabilecek ve geliştirebilecek noktada" şeklinde konuştu.

Mandal, "Bilim insanı olarak bu konuda tarih vermek yanıltıcı olabilir. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bilim insanlarımıza güveniyorum. Dün bir aşımız daha Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan bunun değerlendirileceği TİTCK’ya faz çalışmaları, klinik çalışmaları başlayacak olan kuruma teslimi yapıldı. Faz izni alındığı an faz 1 için ilk gönüllü kişi ben olacağım. Hangi aşı ilk faz çalışmasında değerlendirilecek ise o faz çalışmasında ilk gönüllü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve beraberinde ben olacağım" ifadelerini kullandı.

Yerli aşıların ne zaman uygulanacağına dair önemli bilgiler paylaşan Mandal, "Çalışmaların bir kısmı faz aşamasında. Erciyes'te yürütülen çalışmada da faz-2 çalışmaları devam ediyor. İnşallah nisan ayının sonunda faz 3'e başlanması planlanıyor. Dünyada birçok aşı şu an kullanımda, Türkiye'de de aşı kullanımda. Bu nedenle 'Türkiye'deki geliştirilen aşılar gereksiz mi olacak?' diye düşürülebilir ancak dünyanın ve insanlığın hala COVID-19 odaklı aşıya sadece bu dönem için değil gelecekte de ihtiyacı olacak. Dolayısıyla Türkiye'de mutlaka aşı çalışmaları yapılmalı" ifadelerine yer verdi.