Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verildi!

Ülkemizde aşı çalışmaları Gebze'de yer alan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Koronavirüs Türkiye Platformu tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli COVID-19 aşısının ne zaman çıkacağı ile ilgili tarih verdi.

Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Mart ayından itibaren biz bu süreçle karşı karşıyayız. Aralık ayında bu süreç daha Türkiye'ye gelmeden evvel bu çalışmalara başlamıştık. Geçmişimizde, bizim sağlık alanında desteklediğimiz projeler var. Devletimiz tarafından 2.3 milyarlık bir kaynak ayrılmıştı. Türkiye Kovid19 Platformu'nu oluşturduk" dedi.

Prof. Dr. Mandal, "Şu an 18 tane proje çalışılıyor. 10'u tedavi ve ilaç, 8'i de aşı alanında. Biz 9 ay gibi bir hedef koymuştuk. Mayıs ayında sizlerle bir araya geldiğimizde yaz aylarında ilaçla ilgili, yıl sonunda da aşıyla ilgili güzel haberler vereceğimizi söylemiştik. Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Hem aşıda hem de ilaçta güzel sonuçlar elde etmeye başladık" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki 8 aşı ve 10 ilaç projesinin koordinatörü Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, "İki aşımızda hayvan aşamasını geçtik. Klinik çalışma için bir tanesini etik kuruluna aldık. Onay aldıktan sonra da insan çalışmaları başlayacak. İlk önce faz1 başlayacak" ifadelerini kullandı.

Yerli COVID-19 aşısının ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgi paylaşan Prof. Dr. Şaban Tekin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Aşının yan etkisinin olmadığını göreceğiz orada. Arkasından faz2 ve 3 gelecek. Bizim hedefimiz 2021 Mart tarihinde aşımızın çıkmasını bekliyoruz. Her şey yolunda giderse, hem teknik hem bürokratik anlamda işlerimiz yolunda giderse biz bu işi yapabileceğimize inanıyoruz.''

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 10 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 241.997 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.858'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 224.970 olarak açıklandı.