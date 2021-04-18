Bakan Mustafa Varank Yerli Koronavirüs Aşısı Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşısı oldu. VLP olarak isimlendirilen teknoloji kullanılarak geliştirilen aşısının faz 1 klinik çalışmaları devam ediyor. Bakan Varank, aşı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Varank Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Gönüllü Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, VLP teknolojisi ile geliştirilen yerli aşının faz 1 klinik çalışmaları için gönüllü oldu. DHA'daki habere göre Bakan Varank, faz 1 çalışmalarının 27 Mart tarihinded 36 gönüllü ile başladığını söyledi.

Bakan Mustafa Varank, "VLP aşısı yani virüs benzeri parçacıklar aşısı dünyada çok inovatif kabul edilen bir aşı türü. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü listesine göre dünyada 4 tane klinik aşamaya yani insan çalışmalarına geçmiş VLP aşı adayı var. Tabii burada İhsan ve Mayda Hocalarımızın geliştirdiği bu aşının dünyadakilerden farklı özellikleri var" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "Bu aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Dolasıyla çok inovatif bir aşı adayı olduğuna biz inanıyoruz. Neticelerinin de çok farklı ve dünyadakilerden de etkin olacağına biz inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

VLP Aşısı Mutasyonlu Virüse Karşı Etkili mi?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Virüs benzeri parçacıklar teknolojisi aslında çok inovatif bir teknoloji olduğu için yeni mutasyonlar için de çok çabuk dizaynı ve tasarımı değiştirilebiliyor. Şu anda İhsan Hocamız, Mayda Hocamız, İngiliz mutasyonu için aslında VLP aşısının 2'nci tasarımını yaptı" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hayvan deneylerine şu anda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi de başladı ve inşallah Faz 2'ye geçildiğinde yani mayıs ayında bu aşının ikinci fazına başarıyla geçildiğinde İngiliz mutasyonuna karşı olan tasarım faz 2'de denenmiş olacak. Tabii sentetik biyoloji dünyada çok öne çıkan bir bilim dalı olarak şu anda çok gündemde." "Önümüzdeki dönemde buna çok daha ilgi artacak. Sentetik biyolojinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de çok hızlı adaptasyon yapılabilmesi. Dolayısıyla VLP aşısının faz 2'de İngiliz mutasyonu için denenecek ama diğer mutasyonlar için de çok çabuk bir şekilde yeni bir tür geliştirmek mümkün. Hocalarımız bunu zaten çalışıyorlar."