Yerli Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme: Yan Etki Görülmedi

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları aralıksız sürüyor. Yerli koronavirüs aşı adayı 44 kişiye uygulandı ve yan etkisi görülmedi. İşte yerli koronavirüs aşısı hakkında gelen bilgiler.

Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Durumda?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ akademisyenleri tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşı hakkında bilgi verdi. NTV'nin haberine göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış açıklamasında aşı hakkında şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Covid-19'a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabi, 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak. Bu güvenliğin iyi geçmesi, bize, Faz-2 çalışmalarına bir an evvel geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve Faz-2'ye bir an evvel başlamak istiyoruz. Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen Faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz-2 çalışmalarının da bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabi ki önce Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları biter ve yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz, diye ümit ediyorum."

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