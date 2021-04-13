Mutasyonlu Virüse Karşı Yerli Koronavirüs İlacı Geliştirildi!

Yerli koronavirüs ilacı üretildi. Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsünde görevli bilim insanları tarafından üretilen ilacın mutasyonlu virüse karşı etkili olduğu belirtildi. Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Ceylan Verda Bitirim ve Dr. Mehmet Altay Ünal, yerli ilaç hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yerli Koronavirüs İlacı Mutasyonlu Virüs Üzerinde Etkili

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsünde görevli 37 bilim insanı, mutant virüse karşı COVID-19 ilacı geliştirdi. Yerli ilacın laboratuvar çalışmaları başarı ile tamamlandı. Koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak ilacın mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili olduğu gözlemlendi.

Aktarılan bilgilere göre geliştirilen yerli ilaç, 1 veya 2 hafta içerisinde klinik aşamaya geçecek. İlaç ilk olarak Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ana merkez olmak üzere birçok hastanede toplamda 50 gönüllüye uygulanacak. İlacın klinik çalışmaları başarılı ile tamamlanırsa Sağlık Bakanlığı tarafından izin verildiği takdirde yıl sonuna kadar üretim yapılacak ve hastaların kullanımına sunulacak.

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Ceylan Verda Bitirim, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Öncelikle bilgisayar analizleri sonucunda 200 kadar molekül tarandı. Bunların sonucunda bize umut veren yaklaşık 20-30 adet molekül geldi. Biz de laboratuvar çalışmalarımızda hipotez kurduk algoritma üzerinde ilerledik" dedi.

Dr. Bitirim, "Biz hipotezimizi ilaç etken moleküllerinin virüsün hücre içine giriş mekanizmaları üzerine kurduk. Sonuçlarımızı bu açıdan değerlendirdik. Bu da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan farklı mutasyonlarda da bizi etkileyen bir durum olmadı" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti:

"Hipotezimiz bizim virüsün hücre içine giriş mekanizmasıydı ancak farklı laboratuvarlarda yapılan diğer çalışmalar bu mutasyonların bizim birincilikli olarak düşündüğümüz mekanizma üzerinde etkili olmadığını gösterdi. Bu sebeple biz de ilacımızın bu mekanizma üzerinde etkili olduğunu, mutasyona rağmen etkinliğini koruyacağını düşünüyoruz."

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Altay Ünal, "Klinik çalışmada işe yaradığı, COVID-19'a karşı etkili olduğu ortaya çıkarsa Sağlık Bakanlığı'mızın ve gerekli mercilerin uygun görmesi halinde COVID-19 hastalarında kullanılmaya başlanacak" dedi.

Dr. Ünal, "Ribavirin adlı molekül özellikle ucuz olması, Türkiye'de yerli ve milli olanaklarla sentezlenir olabilmesi ve yine yerli ve milli olanaklarla milli ilaç endüstrimiz tarafından istediğimiz kadar üretilebilmesi açısından ilginç ve bu nedenle de bizim çalışmamızın ana eksenine oturmuş bir molekül" sözlerini kullandı.