Yerli Koronavirüs Test Kiti DSÖ Listesine Girdi!

Yerli koronavirüs test kiti DSÖ listesine girmeyi başardı. Böylece Türk biyolog Dr. Canan Ketre’nin şirketi Bioeksen Ar&Ge ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile geliştirilen PCR test kiti, Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü listesine giren ilk onaylı koronavirüs ürünü oldu. Geliştirilen yerli PCR test kiti ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yerli Koroanvirüs Test Kiti DSÖ Listesinde

Dünya.com’da Yasemin Salih’in haberine göre Bioeksen Ar&Ge ile Sağlık Bakanlığı iş birliği ile geliştirilen yerli koronavirüs test kiti, Dünya Sağlık Örgütünün listesine girmeyi başardı. Dünya genelinde toplamda 18 firmanın yer aldığı DSÖ listesine ilk kez bir Tür şirketi girdi. Bioeksen Ar&Ge kurucusu Dr. Canan Ketre, geliştirdikleri PCR test kiti ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Canan Ketre, yaptığı açıklamada, “PCR testleri yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konu. Gıda sektöründe, veterinerlik alanında virüs tespitlerine yönelik çözümler geliştiriyoruz” diyen Ketre, iki yıl önce de Sağlık Bakanlığı ile Türkiye genelini kapsayacak bir virüs tarama programı yürüttüklerinin altını çizdi. Ketre, “Yedi bölgede Türkiye’nin solunum yolu virüsleri tarama çalışmaları yapılıyordu. Ulusal Biyoloji Laboratuvarı’nda sonuçlar takip ediliyordu. COVID’in farklı türleri var. Biz, influenza gibi 32 farklı etkinin olduğu kitlerle zaten virüs taramaları yapıyorduk. COVID-19 sonradan katıldı” dedi.

Dr. Ketre, “Bize, ‘Solunum yolu virüsleri ABD menşeli bir kitle taranıyor, çok pahalı, siz üretin’ diye talepte bulundular. Mevcut platform üzerinden yeni ürünü geliştirdik, ihaleye girdik ve onay aldık. Türkiye’nin ilk nükleikasit ekstraksiyon cihazını geliştirdik. 20 milyondan fazla kit sattık” şeklinde konuştu. Dr. Ketre tarafından yapılan açıklamaya göre Bioeksen firması şu anda aylık 10 milyon test kiti üretme kapasitesine sahip.

Geliştirdikleri test kitlerinin hem yerli hem de uluslararası tüm onay aşamalarından geçtiğini belirten Dr. Canan Ketre, “Sahada aynı kişiden negatif ve pozitif sonuç çıkması doğru zamanda, doğru biçimde numune alınamamasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu. Dr. Ketre, alınan örneklerin doğru şartlarda laboratuvara ulaştırılmasının da etkiliği olduğunu ifade etti.

Yeni tip koroanvirüs salgınının ilk zamanlarında tüm ülkelerde PCR testi sıkıntısı yaşandığından maliyetlerin yüksek olduğunu belirten Dr. Ketre, “Başlangıçta Türkiye’de 12 dolar gibi bir maliyeti vardı. Sonra bizden başka yerliler de sektöre girdi. Şimdi 1.65 dolara kadar fiyat indi ancak ihracatta bunun 2-3 katı fiyat sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.