Yerli Kripto Para NeXpara 1 Mart'ta Tanıtılacak

Kripto para dünyası her geçen gün biraz daha büyürken, Türkiye’nin yeni kripto para girişimi NeXpara, 1 Mart itibarıyla düzenlenecek tanıtım toplantısıyla halka arz edilecek.

2008 yılında Satoshi Nakamoto imzasıyla yayınlanan bir makaleyle ortaya çıkan Bitcoin, kripto para devrimini başlatmıştı. Bitcoin’in açtığı yolun ardından binlerce başka kripto para birimi üretilmiş, her biri başka bir probleme çözüm bulmak için piyasaya girmişti. Bugüne kadar Türkiye’den de birkaç farklı kripto para birimi girişimi çıkmış; ancak bunlardan hiçbiri bugüne nihayete erememişti.

1 Mart itibarıyla Çırağan Sarayı’nda tanıtımı yapılacak olan NeXpara ise yerli ve güvenilir bir yeni nesil yatırım aracı olma özelliğinin ötesine geçerek, kendine özel ATM kartı, lisanslı ödeme sistemi ve günlük hayatta kullanılabilir bir altyapı kurma amacıyla yola çıkmaya hazırlandığını duyurdu.

NeXpara’nın 80 milyon Türkiye vatandaşını temsilen, 80 milyon adetle sınırlı kalacağını söyleyen Nexpara CEO’su Erkam Çömez ve Nexpara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu, kripto paraya dair çalışmaların halihazırda başladığı ve tanıtımdan sonra geliştirme sürecinin hızlanarak devam edeceğini söylediler.