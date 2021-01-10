Yerli Mesajlaşma Uygulaması Bip İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Yerli mesajlaşma uygulaması Bip’e çok yoğun bir ilgi gösterilmeye başlandı. Bunun en büyük nedeni ise WhatsApp Messenger’ın gizlilik politikasının değiştirilmesi. Anlık mesajlaşam hizmeti Bip indirme sayısı adeta dudak uçuklatıyor. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Messenger, geçtiğimiz günlerde kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncellemişti. Kullanıcı verilerinin diğer hizmetler ile paylaşılmasının sebebinin genellikle entegrasyon ve güvenlik ile ilgili geliştirmeler yapmak olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Güvenlik ve entegrasyonun yanı sıra arka planda yer alan sistemlerin iyileştirilmesine yardım ettiği belirtilmişti.

Facebook, geçtiğimiz yıllarda WhatsApp’ı 16 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Ücretsiz bir kullanıma sahip olan ve reklam içermeyen bu uygulamanın 16 milyar dolar etmesine ise çok sayıda insan şaşırtmıştı. Söz konusu uygulamanın neden bu kadar değerli olduğu ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Değiştirilen gizlilik politikası ile beraber WhatsApp Messenger’ın neredeyse bütün verilerinizi Facebook'a bağlı şirketlerle paylaştığı gün yüzüne çıktı.

Yerli Mesajlaşma Uygulaması Bip Ne Kadar İndirildi?

Değiştirilen gizlilik politikası 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren faaliyete geçecek. Belirtilen tarihe kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesabı askıya alınacak. Şirket tarafından alınan bu kararından ardından Twitter’da tepkiler çığ gibi büyüdü ve “#WhatsAppSiliyoruz” etiketi gündemin ilk sırasında konumlandı. WhatsApp Messenger’ı silen akıllı telefon kullanıcıları, alternatif uygulamalara yöneldi.

Turkcell CEO’su Murat Erkan, Twitter hesabı üzerinden anlık mesajlaşma platformu Bip’in indirme sayısını açıkladı. Bip’in son 24 saatte 1 milyon 124 bin indirme sayısına ulaştığını belirten Erkan, yoğun ilgiden dolayı kullanıcılara teşekkür etti. Erkan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yerli uygulamamız BiP’e gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Son 24 saatte BiP’i 1 milyon 124 bin kişi indirdi. Operatör fark etmeksizin 192 ülkede Turkcell güvencesi ile kullanılan Bip‘e tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”

Yerli uygulamamız BiP’e gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Son 24 saatte BiP’i 1 milyon 124 bin kişi indirdi. Operatör fark etmeksizin 192 ülkede Turkcell güvencesi ile kullanılan @BiPMobil ‘e tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. https://t.co/FkOG4my9sI pic.twitter.com/UpKON6SO6i — Murat Erkan (@Murat__Erkan) January 10, 2021

WhatsApp Kullanıcılardan Hangi Verileri Topluyor?