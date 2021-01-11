Yerli Mesajlaşma Uygulaması HAVELSAN İleti Kamuda Kullanılmaya Başlandı

Yerli mesajlaşma uygulaması HAVELSAN İleti, Türkiye’de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip olan HAVELSAN İleti, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. HAVELSAN firması tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma platformu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Alternatifi Yerli Mesajlaşma Uygulaması: HAVELSAN İleti

İlk olarak HAVELSAN firmasında çalışan kişiler tarafından kullanılmaya başlanan yerli mesajlaşma hizmeti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelleri için de kullanıma sunuldu. Dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip olan mesajlaşma platformu, yüksek güvenlikli iletişim kurulmasına olanak sağlıyor.

Türk mühendislerinin üniversite iş birlikleri ile özgün kriptografi algoritmaları üreterek geliştirdiği uygulamada, piyasada yer alan diğer anlık mesajlaşma hizmetlerinde bulunmayan güvenlik teknolojileri yer alıyor. Sunduğu yüksek güvenlik sayesinde kullanıcıların güvenli bir biçimde iletişim kurabilmesine olanak tanıyan İleti, kişisel verileri korur ve yapılan görüşmeleri üçüncü parti kişilerin eline geçmesini engeller.

Yerli mesajlaşma hizmeti üzerinden yazılı, sesli ve görüntülü olarak iletişim kurulabiliyor. Kullanıcılar medya, doküman ve konum paylaşımı yapabiliyor ve grup görüntülü görüşmeler gerçekleştirilebiliyor. Uygulamanın şu anda bireysel kullanıma açık olmadığını belirtelim. HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, yüksek güvenlikli iletişim platformu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Mehmet Akif Nacar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "HAVELSAN ileti, kullandığı Beyaz Kutu Kriptografi Kütüphanesi sayesinde yüksek seviyede yazılımsal güvenlik ile verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini ve saklanmasını sağlamaktadır. Bu özelliği ile ileti, güvenlik açısından diğer anlık mesajlaşma uygulamalarından bir adım öne çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Dr. Nacar, “Uçtan uca iletişim güvenliğini sağlamakla birlikte, bilgi güvenliği kapsamında kurumların kendi sunucularına kurulum yapabilen ileti ürününde, iletişim güvenliğine dair ekstra önlemler alındı. Merkezi yönetim paneli aracılığı ile kullanıcı ve grup yönetimi, kurumsal grup oluşturma gibi işlemler kurum tarafından gerçekleştirilirken kurumlara kendi süreçlerini yönetme fırsatı verilmektedir” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: