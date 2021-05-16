İnsansız Araçlar İçin Yerli Mini Roket Geliyor: İşte Özellikleri

Ankara merkezli Troy Teknoloji Savunma firması tarafından geliştirilen yerli mini roket son kullanıma hazır hale getirildi. Tamamen yerli imkanlarla oluşturulan mini roket, mini ve mikro insansız hava araçları (İHA) sistemine entegre edilebiliyor.

Troy Teknoloji Savunma isimli firma tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli mini roket, mini ve mikro insansız hava araçları (İHA) kullanımına hitap edecek şekilde geliştirildi.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, hem mini hem de mikro İHA'lar için kullanıma hazır olan 40 milimetre çapındaki mini roket, başta askeri olmak üzere çok çeşitli ihtiyaçlar dahilinde kullanılabilecek.

Türk İHA'ları için yerli mini roket

550 milimetrelik atıcı tüpten fırlatılan ve 170 milimetre boyunda olan yerli roket, mikro veya mini İHA sistemine 6 adete kadar eklenebiliyor. 2 kilometrelik azami menzile sahip olan roketin, antipersonel harp başlığı yardımıyla 12 metre yarıçapta etkinlik göstermesi de öne çıkan özellikleri arasında.

Troy Teknoloji Savunma'nun geliştirdiği mini roket özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

2 km azami menzil

100-500 metre etkili menzil

Öğrenebilen akıllı tapaya sahip antipersonel harp başlığı

Mini İHA'lar için çoklu destek

Küçük İHA'lara ve İKA'lara monte edilmesi amaçlanan yerli mini roket; hafif zırhlı araçlar, binalar veya küçük yapılar gibi hedeflerin imha edilmesinde rol oynayacak. Askeri anlamda tehlikeli bölgelere personel göndermeden keşif yapma imkanı tanıyan mini roket sistemi, önceden tespit edilmiş veya tehlikeli olduğu düşünülen hedefleri etkisiz hale getirecek.

ULAQ nedir?

Ayrıca geçtiğimiz günlerde gelen bir habere göre Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ füze atışı testleri için gün sayıyor. ROKETSAN füzeleriyle donatılan yerli silahlı insansız deniz aracı (SİDA), mavi vatan korumasında büyük rol oynayacak.

400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetiyle ön plana çıkan yerli SİDA, 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri kullanılarak test edilecek.

Türkiye'nin ilk SİDA'sını ürettiklerini aktaran ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, denizdeki yoğun testlerden başarılı sonuçlar aldıklarını aktardı.