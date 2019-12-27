Yerli Netflix Dizisi Atiye için Sayılı Saatler Kaldı!

Netflix tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan yerli dizi Atiye bugün itibarıyla platformdan yayınlanacak.

Atiye Bugün İzleyicilerle Buluşacak!

Şengül Boybaş tarafından yazılan Dünyanın Uyanışı isimli kitaptan uyarlanacak olan Atiye, pek çok kişi tarafından uzun süredir heyecanla bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yani bugün yayınlanacak. Dizinin kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın gibi oyuncular bulunuyor.

Dizinin konusu ise "İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır." olarak açıklanmış durumda.

Yeni dizi ve filmlerin tümü her zaman 11:01’de geliyor.

Yani evet, Atiye’yi yarın 11:01’den itibaren izlemeye başlayabiliriz. — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 26, 2019

Yeni yerli diziye ait fragmana göz atmak isterseniz hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.